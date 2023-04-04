Президиум ЯГД утвердил проект повестки 47-й внеочередной сессии

Президиумом Якутской городской Думы был утвержден проект повестки заседания внеочередной сессии. По итогам обсуждения в повестку включено семь вопросов.

На сессии будет обсуждено внесение изменений в решение Якутской городской Думы от 21 декабря 2022 года РЯГД-44-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На рассмотрение сессии были направлены вопросы: об учреждении знака отличия «За вклад в развитие сельского хозяйства городского округа «город Якутск», о присвоении первых и очередных классных чинов муниципальным служащим городского округа «город Якутск». А также о награждении знаками отличия: «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска», «За заслуги перед здравоохранением города Якутска», «За вклад в развитие образования столицы».

Кроме того, депутаты обсудят вопрос об утверждении границ территории общественного самоуправления «Кангалассы».

Заседание 47-й внеочередной сессии Якутской городской Думы состоится 5 апреля.