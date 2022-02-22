Президиум высоко оценил работу депутатов ЯГД

На президиуме Якутской городской Думы, 21 февраля утвердили отчет работы за 2021 год и приняли план работы на 2022 год четырех постоянных комиссий.

По информации председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Владимира Аммосова, в прошлом году было проведено 14 заседаний, где рассмотрено 36 вопросов. Комиссия рассматривает внесение изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа», ход исполнения муниципальных программ, присвоение наименований вновь образованным микрорайонам, улицам, проездам и переулкам на территории городского округа, внесение изменений в Генеральный план города и.т.д. По мере необходимости совершаются выезды на объекты строительства.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев сообщил, что в прошедшем году постоянной комиссией было проведено 17 заседаний, рассмотрено 105 вопросов. Через эту комиссию проходит согласование списка награждаемых, присвоение классных чинов, решение кадровых вопросов, внесение изменений в Устав города, нормативно-правовые акты, установка памятников, мемориальных досок, рассмотрение исполнения муниципальных программ и.т.д.

Николай Николаевич подчеркнул, что в г. Якутске необходимо открыть Медвытрезвитель, данный вопрос будет рассмотрен с участием постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, по социальной политике Якутской городской Думы а также сотрудников ММУ МВД России «Якутское», органов здравоохранения и социальной защиты.

Как уточнил председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан Васильев, в прошлом году было проведено 11 заседаний постоянной комиссии, где рассмотрели 26 вопросов. По своему направлению комиссия рассматривает вопросы социальной сферы, культуры, образования, содействия занятости населения, исполнения муниципальных программ.

К примеру, в 2021 г. депутаты рассмотрели организацию летнего отдыха и занятости детей, увеличение финансирования строительства пандусов к социальным объектам, с главой города Евгением Григорьевым совершили объезд детских лагерей.

По словам Айаана Ильича, в марте этого года запланировано рассмотрение вопроса о капитальном ремонте образовательных учреждений. 11 школ города включены в федеральную программу, но имеются вопросы к софинансированию из местного бюджета.

В апреле совестно с комиссией по архитектуре и градостроительству будет рассмотрен вопрос перевода муниципальных образовательных учреждений на односменный режим обучения. С этой целью депутаты проверят ход строительства школ на территории города.

Председатель постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Парасковья Козлова отметила, что в прошлом году было проведено 10 заседаний постоянной комиссии, где рассмотрели 22 вопроса.

По транспортному обслуживанию пригородных населенных пунктов г. Якутска в апреле состоится совместное выездное заседание с комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям.

Кроме того, от населения поступают вопросы по выдаче разрешения на строительство жилых домов в шумовой зоне аэропорта и зоне подтопления пригородных территорий. Для разъяснения по данному вопросу в с. Тулагино будет организована встреча с населением, где примут участие сотрудники департамента архитектуры и агентства земельных отношений окружной администрации.

Заслушав отчет председателей постоянных комиссий, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова подчеркнула слаженную работу, ответственное отношение, четкую организацию работы, оперативность рассматриваемых вопросов, тесное сотрудничество с Госсобранием Ил Тумэн, в частности, с комитетом по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций. Как она добавила, регулярно проводятся выездные совещания, в рамках своих компетенций депутаты держат руку на пульсе жизни города.