Президиум профсоюза работников здравоохранения утвердил итоги работы

17 марта состоялось заседание Президиума республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, где обсуждены итоги по основным направлениям деятельности рескома в 2021 году, а также утверждены планы работы рескома и Молодежного совета на 2022 год.

Как сообщила заместитель председателя рескома Полина Бугаева, на сегодня профсоюз работников здравоохранения республики объединяет 75 первичных организаций, членами профсоюза являются 24070 человек, из числа работающих, учащихся средних специальных учебных заведений и неработающих пенсионеров.

На защите прав работников здравоохранения

На заседании Президиума утвержден отчет о правозащитной работе рескома за 2021 год. Информацию представил правовой инспектор труда ЦК Профсоюза Алексей Жирков. В рескоме отметили, что особенностью 2021 года стала работа по защите социально-трудовых прав работников в условиях борьбы с распространением COVID-19. Реском профсоюза работников здравоохранения принимал активное участие в решении вопросов, связанных с заработной платой работников отрасли. Так, из-за ситуации с COVID-19 отдельные категории медицинских работников, а именно: в возрасте старше 65 лет, узкие специалисты, параклинические службы и другие работники, не оказывавшие экстренную медицинскую помощь, были переведены на вынужденный простой. По настоянию Рескома Профсоюза, обращениям в органы государственной власти РФ, РС(Я), ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ, Федерацию профсоюзов РС(Я) Минздравом Якутии был издан приказ о сохранении среднего заработка работника при переводе его на вынужденный простой в условиях распространения коронавирyса. По настоянию рескома в перечень на получение дополнительных компенсационных мер за особые условия труда в период пандемии в республике были включены работники скорой медицинской помощи, санитарной авиации, патологоанатомической службы, диагностических отделений, занятых на диагностических исследованиях, и установлена доплата в размере 10-30% от суммы квартальной премии руководителей медорганизаций в зависимости от степени участия медорганизации в реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Кроме того, Минздрав республики определил перечень из 60 медицинских организаций на осуществление стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, лицам из групп риска заражения и привлеченным к работе в обсерваторах.

Еще одним острым вопросом, который потребовал участия профсоюза стали случаи оправданных и неоправданных отказов медицинских работников от вакцинирования. «Реском Профсоюза отрабатывал каждый случай совместно с Правовой инспекцией ФП РС(Я). Федерация профсоюзов Якутии обратилась в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) с запросом о правовой оценке принятых в республике актов об обязательной вакцинации граждан республики и об отстранении от работы тех, кто не вакцинировался, а именно: постановления главного государственного врача Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 3, приказа Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) № 01-07-705, перечня поручений Правительства Республики Саха (Якутия) № Пп-71-П1 от 24 мая 2021. Результатом проведенной работы стало внесение изменений в постановление главного государственного врача Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 3, срок обязательной вакцинации для работников отрасли был установлен до 15 августа 2021 г., к этому времени большинство работников провакцинировалось и заявлений от членов Профсоюза о незаконном отстранении от работы в Реском профсоюза не поступало», — сообщил правовой инспектор рескома Алексей Жирков.

Коллективно-договорная работа в интересах работников

Информацию об итогах коллективно-договорной кампании в Якутской республиканской организации Профсоюза за 2021 год и основных задачах на 2022 год членам Президиума представил заведующий отделом по социальной защите, технический инспектор труда ЦК Профсоюза Василий Брыжаха. Как сообщил Василий Викторович, по состоянию на 1 января 2022 года коллективные договоры были заключены в 69 первичных профсоюзных организациях.

В 2021 году рескомом проведена экспертиза проектов коллективных договоров 3 организаций здравоохранения: ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска», ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница», ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница».

Сильными сторонами коллективного договора Медицинского центра г. Якутска являются наличие положения о премировании, согласно которой, молодым специалистам, впервые поступившим на работу, может устанавливаться в первый же год работы надбавка 10% от оклада с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Также по согласованию работодателя и профкома оказывается материальная помощь и вознаграждения, финансируются культурно-массовые мероприятия. Положительными сторонами коллективного договора Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы отмечены заключение договоров целевого обучения, положения о служебных командировках, компенсации стоимости проезда в отпуск, уточняющее и конкретизирующее механизм предоставления проезда. Также в учреждении создана комиссия по регулированию спорных вопросов по оплате труда, выделению материальной помощи, единовременного поощрения, компенсации затрат работникам, включены дополнительные гарантии при расторжении трудовых отношений с работниками, входящими в состав выборных органов первичной профсоюзной организации.

При проведении экспертизы коллективного договора ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница»Реском Профсоюза отметил, что в коллективный договор внесены пункты действительно, улучшающие положение работников, как то: уточнение оплаты дежурств на дому с заключением договора по совместительству, ежеквартальный строгий учет суммированного рабочего времени с оплатой переработок фактических часов, предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, софинансирование культурно-спортивных мероприятий больницы. За счет работодателя ежемесячно компенсируется арендная плата жилья специалистам, привлеченным из других местностей.

Контроль условий и охраны труда работников

О работе рескома по вопросам условий и охраны труда информация на заседании Президиума представлена техническим инспектором труда ЦК Василием Брыжаха. В течение 2021 года представителями Профсоюза проведено 264 проверки состояния условий и охраны труда, выявлено 136 нарушений, выдано 79 представлений, в т.ч. техническим инспектором труда 14 проверок, выявлено 23 нарушения, выдано 7 представлений. Большинство выявленных нарушений в течение года устраняются.

В сообщении отмечено, что в 2021 году проведена специальная оценка 3792 рабочих мест на сумму 7341,8 тысяч рублей. На сегодня фактически оценено 11245 рабочих мест, это 65% от общего количества рабочих мест в отрасли здравоохранения республики. За прошедший 2021 год в организациях здравоохранения республики, в которых работают члены Профсоюза, произошло 48 несчастных случаев на производстве, что на 50% выше уровня 2020 года.