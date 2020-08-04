Президентская награда семье самой красивой мамы России



Указом Президента Российской Федерации В. Путина № 338 от 25 мая 2020 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Роман Валериевич и Ольга Олеговна Симоновы. Сегодня глава МО «Алданский район» Северин Поздняков вручил многодетной семье высокую награду. Вместе с родителями на торжественную церемонию пришли младшие дети четы Симоновых – Злата и Мирон.Ольга и Роман Симоновы воспитывают пятерых детей — четверых сыновей и дочку.

У каждого из детей родители смогли увидеть и развивать их задатки и таланты. Ребята активно проявляют себя в спорте, науке, творчестве. Родители много времени проводят с детьми, занимаясь делами, которые объединяют всю семью, будь то лыжная прогулка или субботник. Симоновы считают, что родительский пример для детей – основа для их стремления быть полезными обществу, вырасти личностями.

Ольга Олеговна – начальник отдела экологии и природопользования компании «Селигдар», Роман Валериевич многие годы проработал горным мастером в АО «Полюс Алдан». Ответственная и напряженная работа, заботы и хлопоты многодетных родителей не исчерпывают сфер интересов семьи, супруги находят силы и время для активной общественной деятельности и самореализации в других областях.

Ольга Олеговна в 2018 году вошла в число семи самых красивых женщин России и завоевала титул «Мама года» на конкурсе красоты «Миссис Россия». На следующий год она получила звание «Леди Евразия – 2019» одноименного Всероссийского интернационального проекта. В подготовке и участии в таких мероприятиях маме помогают все члены семьи.



После победы в конкурсе «Миссис Россия» Ольга является его региональным представителем в Южной Якутии и два года подряд организует конкурс красоты «Миссис Алдан», победительницам которого предоставляется возможность участвовать во всероссийских конкурсах.



