Президент UWW выразил слова благодарности Айсену Николаеву

Айсен Николаев выразил слова особой признательности в адрес Объединенного мира борьбы (UWW) и Федерации спортивной борьбы России за предоставление Республике Саха (Якутия) права провести Кубок мира по вольной борьбе – 2019. Глава подчеркнул, что в республике официально вольной борьбой занимаются 12 тысяч человек, из них 6 тысяч детей, и это один из самых высоких показателей среди субъектов Российской Федерации. «В 1960-70-ые годы целая плеяда якутских борцов вышла на мировой уровень, а Якутия стала одним из мировых центров развития вольной борьбы. Борьба для нас — спорт номер один, поэтому проведение Кубка мира по вольной борьбе является для жителей нашей республики важнейшим событием», – отметил Ил Дархан.

Президент UWW Ненад Лалович выразил слова благодарности Айсену Николаеву, не только как главе региона, принимающего Кубок мира по вольной борьбе — 2019, но и как Президенту Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия) за проявленную инициативу и сотрудничество в вопросах развития и поддержки вольной борьбы. «Мы довольны подготовкой Якутии к Кубку мира и отмечаем, что он проходит на высочайшем организационном уровне. Кубок мира по вольной борьбе – 2019 состоялся благодаря вашей позиции, инициативе и ответственному отношению к проведению крупнейшего спортивного мероприятия. Вы восприняли проведение Кубка не только как служебную обязанность, а проявили себя как большой поклонник спорта, который оказывает поддержку развитию вольной борьбы в регионе», – отметил Ненад Лалович.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что поддерживает системную позицию руководства республики по развитию спорта. «Отрадно, что спустя восемь лет Кубок мира по вольной борьбе вновь проводится в России, на этот раз в Якутске. Это говорит о том, что руководство республики поддерживает спорт, в частности, вольную борьбу и открыто мировому спортивному сообществу», – отметил Михаил Мамиашвили.