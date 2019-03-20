Президент UWW о Кубке мира по вольной борьбе в Якутии 

Сборная России по вольной борьбе выиграла Кубок мира, прошедший 16–17 марта в Якутске. В главном командном турнире года приняли участие восемь лучших сборных по итогам чемпионата мира – 2018. На групповом этапе сборная России выиграла у Кубы со счетом 9:1, Японии – 8:2 и Турции – 10:0. В финале россияне победили матч со сборной Ирана со счетом 9:1. Третье место заняла команда США.

Сборная России выиграла Кубок мира впервые с 2011 года. А для Якутии Кубок мира стал первым турниром столь высокого статуса по олимпийскому виду спорта. Инициатором заявки выступил глава Якутии Айсен Николаев, который также возглавил оргкомитет турнира. Кубок мира прошел при поддержке Фонда Росконгресс. В церемониях открытия и награждения принял участие президент Объединенного мира борьбы, член исполкома МОК Ненад Лалович. «Организация в Якутии превзошла все ожидания. Здесь был фантастический уровень гостеприимства для всех команд и уникальная атмосфера в зале. Болельщики стали душой и мотором Кубка мира», – отметил президент UWW.

Кубок мира стал третьим крупнейшим турниром по борьбе, который прошел в России за полтора года при поддержке Фонда Росконгресс. В 2018 году Каспийск принял чемпионат Европы, а Пермь – чемпионат мира среди ветеранов. Также в ближайшее время Федерация спортивной борьбы России подаст заявку на проведение чемпионата мира 2022 года в Красноярске.

«Для UWW важно, чтобы крупные турниры проводились не только в столицах, но и в регионах, где борьбу по-настоящему любят. Важно, что и в Каспийске, и в Перми, и в Якутске был достигнут требуемый уровень организации. Во многом это произошло благодаря сотрудничеству организаторов с Фондом Росконгресс, имеющим уникальный опыт проведения крупнейших экономических форумов и других проектов. Оператор отстроил взаимодействие между UWW, ФСБР, территориями, которые раньше не принимали события такого уровня. Это очень интересный и полезный организационный опыт. А если говорить о Красноярске, то все знают и чтят Ивана Ярыгина, помнят, как он провел чемпионат мира 1997 года. Многие сборные приезжают на гран-при имени Ярыгина. Красноярск получил современную инфраструктуру к зимней Универсиаде-2019. Все это – очень сильные аргументы, но мы пока не знаем, кто еще будет претендовать на 2022 год. Как и всегда, решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW», – рассказал Ненад Лалович.

­ Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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