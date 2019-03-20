АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.28
 72.94
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.03.2019, 22:52
Общество
Резонанс
Киргизская диаспора: Информация о беспорядках в Якутске преувеличена
20.03.2019, 22:27
Общество
Резонанс
Павел Пинигин высказался о митинге в эфире НВК
20.03.2019, 21:50
Якутск
В Якутске построят безопасные и качественные дороги
20.03.2019, 20:36
Происшествия
Резонанс
Глава муниципалитета в Якутии требует найти виновных в смерти жены
20.03.2019, 20:32
Спорт
Президент UWW о Кубке мира по вольной борьбе в Якутии 
20.03.2019, 19:01
Спорт
Вожатый стал победителем в республиканском чемпионате по современным танцам
20.03.2019, 18:15
Экономика
График отключений электроэнергии в Якутии на 21 марта
20.03.2019, 18:10
Общество
Эксклюзив
Московские эксперты о мартовских событиях в Якутии
20.03.2019, 17:56
Происшествия
В Якутске нашлись без вести пропавшие дети
20.03.2019, 17:43
Экономика
Сахатранснефтегаз: Жизнь на трассе кипит
20.03.2019, 17:28
Спорт
В Якутске пройдут традиционные гонки «Лыжня России – 2019»
20.03.2019, 17:16
Культура & Образование
Ученые обсудили возможности новых подходов в сельском хозяйстве Арктики
20.03.2019, 16:58
Культура & Образование
«Радуга Севера»: маленький трамплин в большую творческую жизнь
20.03.2019, 16:49
Якутск
Предприниматели Якутска напряглись от внеплановых проверок — омбудсмен
20.03.2019, 16:44
Политика
Законопроект о «22-й кнопке» позволит поддержать местные телеканалы
20.03.2019, 16:26
Якутск
Резонанс
В автосервисе, куда насильно привезли женщину, работали нелегалы
20.03.2019, 16:15
Происшествия
В Якутске поймали автобусного карманника
20.03.2019, 16:03
Общество
Эксклюзив
Довели! Олимпия удалила свой профиль в Инстаграме
20.03.2019, 16:01
Общество
С 20 марта в России изменились правила постановки на учёт мигрантов
20.03.2019, 15:50
Общество
Резонанс
В 2018 году в Якутии выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства
20.03.2019, 15:37
Политика
Туйара Константинова рада оказаться в числе лидеров партии «Единая Россия»
20.03.2019, 15:36
Желток
Фотофакт
Некоторые народные депутаты пришли на сессию в национальных камзолах
20.03.2019, 15:24
Культура & Образование
В Якутии стартовала предметная олимпиада вузов России
20.03.2019, 15:05
Культура & Образование
«Охота и рыбалка в Якутии» отметит 10-летие выхода телепередачи
20.03.2019, 14:44
Финансы
Не упустите шанс воспользоваться весенним предложением АЭБ для милых дам!
20.03.2019, 14:29
Культура & Образование
24 марта – День «Журфикса»!
20.03.2019, 14:19
Происшествия
В Якутии эвакуировали жителей дома из-за сообщения о заложенной бомбе
20.03.2019, 14:04
Происшествия
Резонанс
МВД прокомментировало сообщение о убийстве мигрантов в Якутске
20.03.2019, 14:02
Происшествия
Видео
Антимигрантские настроения в Якутске: найдены агрессоры?
20.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Полезные каникулы с Якутской ГСХА
20.03.2019, 13:45
Спорт
Бесплатные зарядки и тренировки пройдут в Якутске
20.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Самые странные человеческие болезни
20.03.2019, 13:00
Общество
Изменились правила постановки на учет мигрантов
20.03.2019, 12:59
Политика
 Ил Тумэн принял решение по кандидатуре прокурора Якутии
20.03.2019, 12:47
Судебная хроника
Жительница Якутии пожаловалась в прокуратуру на больницу
20.03.2019, 12:35
Якутск
Вывоз снега в Якутске идет с опережением
20.03.2019, 12:26
Политика
Видео
Эксклюзив
Дрожа и запинаясь? Ил Тумэн обсудил антимигрантский митинг в Якутске
20.03.2019, 12:23
Политика
Пополнение в рядах Адвокатской палаты Якутии
20.03.2019, 12:11
Политика
Резонанс
Народные депутаты Якутии возмущены
20.03.2019, 12:04
Происшествия
В Якутске едва не погиб ребенок
20.03.2019, 11:58
Происшествия
Резонанс
Организатор несанкционированного митинга в Якутске задержан
20.03.2019, 11:51
Происшествия
В Якутии выявлены нарушения в отлове бродячих животных
20.03.2019, 11:37
Якутск
Якутск и Вилюйский улус подписали соглашение о сотрудничестве
20.03.2019, 11:22
Общество
Резонанс
Ассоциация корейцев Якутска: У преступлений нет национальности
20.03.2019, 11:10
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
20.03.2019, 11:08
Политика
Вопросы миграционной политики рассмотрят в Ил Тумэне
20.03.2019, 10:56
Путешествия
Из Якутии в Турцию будут организованы чартерные рейсы
20.03.2019, 10:36
Политика
Резонанс
Александр Подголов: Диаспоры должны отвечать за своих земляков
20.03.2019, 10:22
Происшествия
Пожары в Якутии
20.03.2019, 10:17
Политика
Резонанс
Евгения Михайлова: Странная ситуация – депутаты не поддерживают вузы?
20.03.2019, 10:11
Культура & Образование
Эксклюзив
Старейшая школа музыки Якутска справила новоселье
20.03.2019, 10:01
Происшествия
Полиция задержала группу молодых людей, громивших овощные киоски в Якутске
20.03.2019, 9:47
Происшествия
В Якутии начинаются антитеррористические учения
20.03.2019, 9:35
Общество
Некролог
Коллектив «Сахатранснефтегаза» выражает соболезнование
20.03.2019, 9:26
Общество
Резонанс
Диаспора Кыргызстана: Приехавший на эту землю должен соблюдать ее законы
20.03.2019, 9:12
Общество
Эвены Якутии обсуждают актуальные вопросы
20.03.2019, 9:00
Якутск
В Якутске проведут рейды для выявления теневого бизнеса
20.03.2019, 8:40
Политика
Резонанс
Мартовские события в Якутске. Взгляд через соцсети
20.03.2019, 1:30
Политика
Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста
20.03.2019, 0:10
Общество
Видео
Репортаж «Россия 24» об антимигрантском митинге в Якутске
20.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 20 марта 2019
19.03.2019, 22:44
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Известный якутский дизайнер ответил на волнующий многих вопрос
19.03.2019, 22:28
Политика
Экстра
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Эпоха длиною 30 лет
19.03.2019, 22:20
Спорт
Жители округа Якутска — призеры «Веселых стартов»
19.03.2019, 22:04
Официально
Определенным категориям работников бюджетной сферы проиндексируют зарплату
19.03.2019, 21:47
Экономика
Предложения Айсена Николаева по развитию сельского хозяйства были поддержаны
19.03.2019, 21:32
Политика
Резонанс
Антимигрантский митинг-резонанс: мнение министра МВД
19.03.2019, 21:11
Якутия
Погода в Якутии
19.03.2019, 20:53
Судебная хроника
Уволенного по статье участкового из Якутии заставили вернуть деньги
19.03.2019, 20:37
Экономика
Председатель ГосДумы об индексации пенсий
19.03.2019, 20:22
Общество
Год добрососедства: в Якутске пройдут соревнования «Аҕа күрэҕэ»
19.03.2019, 20:04
Культура & Образование
Фотофакт
Дни эвенкийского народа в Нерюнгри. Конкурс красоты и гонки на оленях
Архив новостей
Спорт
20 марта 2019, 20:32
888

Президент UWW о Кубке мира по вольной борьбе в Якутии 

Сборная России по вольной борьбе выиграла Кубок мира, прошедший 16–17 марта в Якутске. В главном командном турнире года приняли участие восемь лучших сборных по итогам чемпионата мира – 2018. На групповом этапе сборная России выиграла у Кубы со счетом 9:1, Японии – 8:2 и Турции – 10:0. В финале россияне победили матч со сборной Ирана со счетом 9:1. Третье место заняла команда США.

Сборная России выиграла Кубок мира впервые с 2011 года. А для Якутии Кубок мира стал первым турниром столь высокого статуса по олимпийскому виду спорта. Инициатором заявки выступил глава Якутии Айсен Николаев, который также возглавил оргкомитет турнира. Кубок мира прошел при поддержке Фонда Росконгресс. В церемониях открытия и награждения принял участие президент Объединенного мира борьбы, член исполкома МОК Ненад Лалович. «Организация в Якутии превзошла все ожидания. Здесь был фантастический уровень гостеприимства для всех команд и уникальная атмосфера в зале. Болельщики стали душой и мотором Кубка мира», – отметил президент UWW.

Кубок мира стал третьим крупнейшим турниром по борьбе, который прошел в России за полтора года при поддержке Фонда Росконгресс. В 2018 году Каспийск принял чемпионат Европы, а Пермь – чемпионат мира среди ветеранов. Также в ближайшее время Федерация спортивной борьбы России подаст заявку на проведение чемпионата мира 2022 года в Красноярске.

«Для UWW важно, чтобы крупные турниры проводились не только в столицах, но и в регионах, где борьбу по-настоящему любят. Важно, что и в Каспийске, и в Перми, и в Якутске был достигнут требуемый уровень организации. Во многом это произошло благодаря сотрудничеству организаторов с Фондом Росконгресс, имеющим уникальный опыт проведения крупнейших экономических форумов и других проектов. Оператор отстроил взаимодействие между UWW, ФСБР, территориями, которые раньше не принимали события такого уровня. Это очень интересный и полезный организационный опыт. А если говорить о Красноярске, то все знают и чтят Ивана Ярыгина, помнят, как он провел чемпионат мира 1997 года. Многие сборные приезжают на гран-при имени Ярыгина. Красноярск получил современную инфраструктуру к зимней Универсиаде-2019. Все это – очень сильные аргументы, но мы пока не знаем, кто еще будет претендовать на 2022 год. Как и всегда, решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW», – рассказал Ненад Лалович.

­ Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

www.roscongress.org

Источник: Фонд Росконгресс.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.03.2019, 21:08
Общество
Видео
Фотофакт
Накипело в Якутске: Многотысячный народ не помещается в «Триумфе» на антимигрантское собрание
19.03.2019, 2:49
Политика
Эксклюзив
Накипело! Народ Якутии требует…
18.03.2019, 11:36
Общество
Вниманию охотников!
20.03.2019, 10:17
Политика
Резонанс
Евгения Михайлова: Странная ситуация – депутаты не поддерживают вузы?
18.03.2019, 21:04
Экономика
Ростелеком вложит на строительство линий связи в Якутии миллиарды
19.03.2019, 0:14
Официально
Резонанс
Айсен Николаев об усилении мер по борьбе с незаконной миграцией
16.03.2019, 12:54
Желток
Instagram
Премьер Якутии и министр провели ночь вместе?
20.03.2019, 11:58
Происшествия
Резонанс
Организатор несанкционированного митинга в Якутске задержан
18.03.2019, 20:33
Общество
Резонанс
Instagram
Глава Якутии о резонансном преступлении: незаконную миграцию организуют местные жители
15.03.2019, 10:53
Политика
Фотофакт
Народный депутат Якутии попал в скандальную рекламу?
18.03.2019, 11:21
Политика
Власти Якутии отчитались
17.03.2019, 10:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло смертельное ДТП
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
20.03.2019

Павел Пинигин высказался о митинге в эфире НВК

Якутск
20.03.2019

В Якутске построят безопасные и качественные дороги

Экономика
20.03.2019

Сахатранснефтегаз: Жизнь на трассе кипит

Якутск
20.03.2019

Предприниматели Якутска напряглись от внеплановых проверок — омбудсмен

Эксклюзив
Общество
20.03.2019

Довели! Олимпия удалила свой профиль в Инстаграме

Фотофакт
Желток
20.03.2019

Некоторые народные депутаты пришли на сессию в национальных камзолах

Финансы
20.03.2019

Не упустите шанс воспользоваться весенним предложением АЭБ для милых дам!

Резонанс
Происшествия
20.03.2019

МВД прокомментировало сообщение о убийстве мигрантов в Якутске