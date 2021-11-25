Президент ТПП Якутии попала в больницу

Президент Торгово-промышленной палаты Якутии Марина БОГОСЛОВСКАЯ попала в больницу. Об этом общественный деятель сообщила в соцсети.

— «Врагу не пожелаешь». Именно так. Пульмонология. Берегите себя и близких, — написала она в ночь на 25 ноября в своем фейсбуке, разметив несколько фото из больницы.

Многочисленные френды горячо сочувствуют Марине Олеговне и желают ей скорейшего выздоровления.