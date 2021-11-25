25.11.2021
01:49
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Красота & Здоровье
Президент ТПП Якутии попала в больницу
Президент Торгово-промышленной палаты Якутии Марина БОГОСЛОВСКАЯ попала в больницу. Об этом общественный деятель сообщила в соцсети.
— «Врагу не пожелаешь». Именно так. Пульмонология. Берегите себя и близких, — написала она в ночь на 25 ноября в своем фейсбуке, разметив несколько фото из больницы.
Многочисленные френды горячо сочувствуют Марине Олеговне и желают ей скорейшего выздоровления.
Фото: из соцсети
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