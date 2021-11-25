25.11.2021
01:49
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Красота & Здоровье

Президент ТПП Якутии попала в больницу

Президент Торгово-промышленной палаты Якутии Марина БОГОСЛОВСКАЯ попала в больницу. Об этом общественный деятель сообщила в соцсети.

 — «Врагу не пожелаешь». Именно так. Пульмонология. Берегите себя и близких, — написала она в ночь на 25 ноября в своем фейсбуке, разметив несколько фото из больницы.

Многочисленные френды горячо сочувствуют Марине Олеговне и желают ей скорейшего выздоровления.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.facebook.com/marina.bogoslovskaa
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