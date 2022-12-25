Президент СВФУ провела встречу школьников с народным учителем РФ Виктором Потаповым

В Республиканском лицее-интернате состоялась встреча участников Елки Главы с единственным обладателем звания «Народный учитель РФ» из Якутии Виктором Потаповым. Во встрече приняли участие директор ФТИ СВФУ Данил Николаев, представитель движения «Юные якутяне» Илья Романов, ученики Народного учителя – победители различных олимпиад и интеллектуальных турниров, ныне ученые и преподаватели Северо-Восточного федерального университета Саргылана Мамаева, Петр Сивцев, Михаил Ченянов, Александр Боякинов, Радимир Дьяконов, мэр Якутска Евгений Григорьев и др.

Президент Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова, открывая встречу, сказала: «Сегодня у нас с вами, дорогие учащиеся, счастливая возможность встретиться с выдающимся учителем физики, открывшим новый мир знаний многим пытливым умам, посвятившим свою жизнь служению детям, подрастающему поколению якутян. Благодаря таким самоотверженным учителям, как Виктор Филиппович, наша страна в течение нескольких столетий является лидером в сфере точных наук и многих нужных человечеству масштабных инженерных разработок. Достижения школьников России на международных олимпиадах по физике заставляют восхищаться нашей страной, и, несомненно, в формировании и развитии фундамента уникального российского естественно-научного образования есть солидный вклад учителя физики из Якутии. Виктор Филиппович Потапов обладает авторской методикой преподавания физики, удивляет и стимулирует учащихся нетрадиционными способами решения сложных задач, его индивидуальный подход к каждому своему ученику дает эффективный результат. Пожалуй, в моей памяти только один учитель физики из Якутии системно добивался высоких результатов, это Виктор Потапов – в разные годы его ученики становились членами национальной сборной России на международных олимпиадах по физике! Я помню 1999 год, когда в олимпиаде по физике первые десять мест заняли 11 учеников Виктора Филипповича. Он – один из создателей общественной организации поиска и развития одаренных детей «Дьоҕур», почти 30 лет руководит организацией и проведением Международной олимпиады школьников «Туймаада», бессменный член жюри по физике. Возьмем «Дьоҕур» – все начиналось абсолютно без финансирования. Сначала были поездки по всей республике, чтобы найти одаренных детей и с ними заниматься. Затем была принята программа «Одаренные дети», которая стала предметом особой заботы Президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Ведь раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него самого, но и для общества в целом. Качественный скачок в развитии новых технологий влечет за собой резкое возрастание потребности в людях, обладающих нестандартным мышлением, творческим подходом. Именно такие люди будут вносить новое содержание в производственную и социальную жизнь, решать новые задачи. Виктор Филиппович всю свою сознательную жизнь посвятил детям, и отрадно, что значимость этого признается государством, почитается обществом, а благодарные ученики не забывают его. Первым из якутян своего учителя физики поздравил Глава Якутии Айсен Николаев, который с отличием окончил физфак МГУ им. М.В. Ломоносова».

Народный учитель России Виктор Потапов рассказал, как пришел в профессию, почему выбрал физику и о том, как начинался его педагогический путь. Кстати, выдающийся педагог признался, что он планировал заниматься наукой, а не преподаванием. «Помню, как впервые увидел кабинет физики – это было в Верхневилюйской школе. Там было так чисто, уютно, много разных приборов, книг, можно было почитать. Волшебное чувство, что ты попал в другой мир. И это чувство во мне осталось», – рассказал Виктор Потапов.

Один из известных учеников народного учителя – мэр Якутска Евгений Григорьев. Глава города подчеркнул, что не был отличником в школе и ни разу не выигрывал в олимпиадах, однако среда, в которой он учился, сильно повлияла на него. «Мое счастье, что я смог окончить школу у Виктора Филипповича. Он – уникальный человек и учитель. У меня в классе все, кроме меня, были победителями олимпиад. В этой среде было модно быть умными, стараться узнать больше. Я понимал, что мне нужно в два раза больше времени, чтобы быть с ними на одном уровне. Когда находишься в среде умных людей, имеешь возможность впитывать информацию на одном уровне с ними», – уверен Евгений Григорьев.

Заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Физико-технического института СВФУ к.ф-м.н. Саргылана Мамаева поделилась, что благодаря учителю со школы знала, что станет физиком. Ученый подчеркнула, что почерпнула для себя пользу также и из педагогического опыта Виктора Потапова, и эти навыки сейчас ей помогают в преподавании. «Надеюсь, что ребята, которые уже в школе определились, что будут физиками, инженерами, будут развивать нашу Россию несмотря на нынешние условия, составят интеллектуальный потенциал страны. Я очень горжусь тем, что училась у такого педагога, как Виктор Филиппович», – рассказала Саргылана Мамаева.

Каждый из учеников с благодарностью своему Учителю вспоминал особенные моменты сотрудничества учителя с учеником.

На встрече о своих планах связать жизнь с физикой рассказали Вероника Черникова из Мохсоголлохской СОШ и Юлия Романова из Майинского лицея. Первая школьница планирует заниматься космофизикой, а вторая рассматривает сферы авиации и нефтегазовой промышленности. Евгения Михайлова отметила, что возьмет шефство над будущим интересующихся точными науками учениц, а Народный учитель России Виктор Потапов всецело поддержал такое решение.

На встрече задавались разные вопросы: от «Что быстрее – скорость света или скорость, достигаемая с помощью ускорителя частиц, в частности, бетатрона?», «По какому случаю Президент США Джон Кеннеди сказал: «Надо учить физику, ребята, иначе будем учить русский язык…»?», «Как якутские шаманы «өтө көрөн» диагностировали больного, не произведя шума-гама как томограф или МРТ?» до «Что ответил Леонардо ДиКаприо в меме на вопрос: где лучше – в школе или в университете?» Было интересно!

В конце встречи Народному учителю Виктору Филипповичу подарили фирменный жилет СВФУ.