18.07.2022
19:21
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Общество

Президент РФ посмертно наградил якутянина медалью «За спасение погибавших»

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»

ЗАХАРОВА Николая Анатольевича – директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки и образования», Республика Саха (Якутия) (посмертно).

Президент

Российской Федерации                                                                        В. Путин

Москва, Кремль

15 июля 2022 года

№ 456

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

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