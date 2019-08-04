04.08.2019
11:25
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Политика

Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»

Закон, принятый ранее Государственной Думой, подписал Владимир Путин.

Продление «дачной амнистии

В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Источник: http://duma.gov.ru/news/45925/
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