Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»

Закон, принятый ранее Государственной Думой, подписал Владимир Путин.

Продление «дачной амнистии

В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.