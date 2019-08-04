04.08.2019
11:25
99Политика
Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»
Закон, принятый ранее Государственной Думой, подписал Владимир Путин.
Продление «дачной амнистии
В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Источник: http://duma.gov.ru/news/45925/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.08.2019
0
04.08.2019
12
04.08.2019
23
04.08.2019
95
04.08.2019
80
04.08.2019
205
04.08.2019
81
04.08.2019
120
04.08.2019
92
04.08.2019
136
04.08.2019
671
04.08.2019
358
04.08.2019
292
03.08.2019
264
03.08.2019
441
03.08.2019
182
03.08.2019
163
03.08.2019
149
03.08.2019
263
03.08.2019
311
03.08.2019
1807
03.08.2019
1221
03.08.2019
170
03.08.2019
324
03.08.2019
548
03.08.2019
314
03.08.2019
1207
03.08.2019
461
03.08.2019
856
02.08.2019
321
02.08.2019
1331
02.08.2019
267
02.08.2019
1544
02.08.2019
172
02.08.2019
586
02.08.2019
207
02.08.2019
4011
02.08.2019
18930
02.08.2019
235
02.08.2019
415
02.08.2019
247
02.08.2019
340
02.08.2019
442
02.08.2019
478
02.08.2019
402
02.08.2019
2473
02.08.2019
552
02.08.2019
328
02.08.2019
1883
ТОП НОВОСТИ
01.08.2019
8844
01.08.2019
7774
31.07.2019
7692
29.07.2019
7564
30.07.2019
6875
31.07.2019
6381
31.07.2019
5583
29.07.2019
5432