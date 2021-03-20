Президент РАН увидел, как живут в Арктике

Президент Российской академии наук Александр Сергеев с рабочей группой экспертов посетил поселок Тикси Булунского района. Он осмотрел ветродизельный комплекс, Полярную геокосмофизичесекую обсерваторию и принял участие в круглом столе по теме «Климатический испытательный полигон в Арктике и развитие альтернативной энергетики», сообщает ЯСИА.

«19 марта в Якутии отмечается День Арктики, и так совпало, что именно сегодня президент Российской академии наук Александр Сергеев лично решил посетить наш далекий Булунский район, своими глазами посмотреть как живут люди за полярным кругом, и это историческое событие», — отметил постоянный представитель Якутии при президенте России Андрей Федотов.

Первым делом делегация посетила ветряную электростанцию, построенную в 2018 году Русгидро совместно с японской компанией NEDO. Как рассказал руководитель Булунских электросетей АО «Сахаэнерго» Александр Козаков, станция входит в состав ветродизельного комплекса мощностью 3 МВт плюс аккумуляторной батареи 1 МВт. Сейчас проходит демонстрационный период, испытания всего комплекса совместно с японскими специалистами. Станция вырабатывает электроэнергию в общую сеть в поселок. По словам Александра Козакова, все работает нормально, особых замечаний нет.

Далее Александр Сергеев осмотрел Полярную геокосмофизическую обсерваторию, предназначенную для проведения непрерывных геофизических измерений в меридиональной цепочке комплексных пунктов — вариаций геомагнитного поля, аврорального поглощения радиоволн, характеристик ионосферы, оптического свечения ночного неба и полярных сияний, интенсивности космических лучей. В состав обсерватории входят научный приборный парк, а также станция ракетного зондирования атмосферы.