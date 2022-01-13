Президент поддержал инициативы «Единой России» по социальной газификации

Они помогут выполнить программу в установленные сроки – до конца 2022 года

Владимир Путин в ходе совещания с Правительством 12 января поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь — чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, поставленная Президентом задача – подключить до конца года всех желающих – является приоритетной для партии.

«Для ее решения «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», — сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия», Правительство и «Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке Правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

«В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения», — сообщил секретарь Генсовета партии.

Он также отметил, что «Единая Россия» поможет Правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов надежными и экологически чистыми источниками энергии. Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах РФ, поэтому там необходимо использование альтернативных источников – например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.

Помимо этого, Андрей Турчак обратился к Президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. Порядок их работы до сих пор не определен.

«Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Требуется системное решение. С Алексеем Миллером, с «Газпромом» такой подход согласован», — отметил Андрей Турчак.

Президент одобрил инициативы «Единой России» и поручил Правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.

«Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан», — сказал Владимир Путин.

Глава Якутии, Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев, в ходе Послания депутатам Ил Тумэн, отметил: «В программу социальной газификации вошли около пяти тысяч домов 82-х сел и городов республики. Уже в этом году газ пришел в 300 домов. В следующем году ставлю задачу подключить к газовым сетям не менее 2 тысяч домов, без привлечения средств жителей. На Петербургском международном газовом форуме мы достигли новых договоренностей с Газпромом. До 2024 года компания направит 4 млрд 600 млн рублей на газификацию городов и сёл Якутии. В госбюджете республики в 2022 на газификацию предусмотрены беспрецедентные 1 млрд 400 млн рублей».

«Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает «Единая Россия». Вчера на штабе с Андреем Турчаком особое внимание было уделено сохранению высоких темпов работ и выполнению поставленных задач по газификации до конца 2022 года», — добавил Александр Новак.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.