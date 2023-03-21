Президент НВК «Саха» выдвинулся на праймериз ЕР

Олег Марков пошел на праймериз «Единой России» по Томмотскому одномандатному округу №18.

Напомним, по новой «нарезке» к этому округу в Алданском районе присоединены село Майя и южные села Мегино-Кангаласского улуса, сообщает тгк V ЯКУТИИ.РУ

Также была информация, что по этому округу могут выдвинуться гендиректор СТНГ Алексей Колодезников и экс-глава указанного района Николай Старостин.

Однако, как видим, от партии власти по данному округу идет гендиректор якутского телевидения Олег Марков.