21.03.2023
21:15
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Политика

Президент НВК «Саха» выдвинулся на праймериз ЕР

Олег Марков пошел на праймериз «Единой России» по Томмотскому одномандатному округу №18.
Напомним, по новой «нарезке» к этому округу в Алданском районе присоединены село Майя и южные села Мегино-Кангаласского улуса, сообщает тгк V ЯКУТИИ.РУ
Также была информация, что по этому округу могут выдвинуться гендиректор СТНГ Алексей Колодезников и экс-глава указанного района Николай Старостин.
Однако, как видим, от партии власти по данному округу идет гендиректор якутского телевидения Олег Марков.

Фото: тгк V ЯКУТИИ.РУ
Источник: тгк V ЯКУТИИ.РУ

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