Президент Кыргызстана объявил благодарность первому вице-спикеру Ил Тумэна

Президент Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ объявил благодарность первому заместителю председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Александру ЖИРКОВУ.

Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек КАСМАМБЕТОВ 25 марта встретился с первым заместителем председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, вице-президентом Международной ассоциации «Эпосы народов мира» Александром Жирковым, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Саха (Якутия).

Первый заместитель председателя Госсобрания Республики Саха (Якутия) в своей приветственной речи отметил историческую и культурную общность кыргызского и якутского народов, входящих в единую алтайскую ветвь.

Им была также отмечена важная роль видного советского государственного и партийного деятеля Максима АММОСОВА, который стоял у истоков становления и развития государственности Кыргызстана и Якутии, выступая в защиту национальной интеллигенции обеих республик.

«С Кыргызстаном связаны самый высокий взлет и самая большая трагедия Максима Аммосова», — сказал Александр Жирков.

Александр Жирков отметил, что в текущем году планируется отпраздновать важные исторические события: 100-летие Республики Саха (Якутия) и 125-летие со дня рождения Максима Аммосова, в связи с чем от имени руководства Республики Саха (Якутия) пригласил официальную делегацию Кыргызской Республики посетить с визитом Республику Саха (Якутия).

В свою очередь Суйунбек Касмамбетов выразил высокую заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем развитии культурно-гуманитарных и иных связей между Кыргызстаном и Якутией, а также выразил готовность принять участие в планируемых в текущем году мероприятиях как на территории Республики Саха (Якутия), так и в Кыргызстане.

Также были обсуждены и другие вопросы активного двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи Александру Жиркову была объявлена благодарность от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова за значительный вклад в развитие двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что под руководством Александра Жиркова был произведен перевод краткого варианта кыргызского эпоса «Манас» на якутский язык.