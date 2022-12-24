Презентована самая национальная новогодняя ёлка🎄🎄

24 декабря в Государственном театре оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона состоялось открытие Национальной новогодней ёлки в рамках Федерального проекта «Ёлки России», посвящённая Году культурного наследия РФ.

В преддверии Нового года в различных российских регионах заработал уникальный проект «Ёлки России-2022» — мероприятие по популяризации культурного наследия и народных художественных промыслов страны, их интеграции в современный интерьер и городскую среду.

В рамках проекта ведущие декораторы, дизайнеры, мастера, умельцы народного творчества создают настоящие произведения искусства. Все желающие жители и гости столицы могут увидеть всё разнообразие народных промыслов: авторские игрушки и объекты дизайна, украшенные аутентичным декором ручной работы.

Директор Театра оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона Владислав Левочкин:

«Сегодня в стенах нашего театра реализован проект, разработанный для популяризации культурного наследия, народных художественных промыслов и ремёсел России и их интеграции в современную среду. Продукция может быть оформлена в национальном стиле. Сейчас люди будут готовиться к новогодним праздникам, пойдут в магазины, будут покупать подарки и сувениры. Было бы хорошо, если бы от мастеров поступило предложение о создании памятных предметов с якутскими мотивами. Поздравляю мастеров Республики с этим проектом, пусть он живёт долго!».

Директор Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Яна Игнатьева: