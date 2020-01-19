Презентована корона конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия)»

Раскрылась одна из основных интриг главного конкурса красоты Якутии. Корону, которая уже через неделю украсит голову победительницы «Мисс Республика Саха (Якутия), презентовали 18 января. Авторы украшения рассказали, как она создавалась и из чего состоит.

Корона сделана из серебра 925 пробы, драгоценных и полудрагоценных камней – бриллиантов, изумрудов, хромдиопсидов и топазов — всего около 2 тысячи штук. Вес – почти полкилограмма, сообщает ЯСИА.

«Серебро для народа саха — самый значимый металл, он очищает, оберегает и исцеляет. Россыпь камней подчеркнет достоинства нашей победительницы. Корона является бесценной. В будущем она будет переходящей из года в год», — рассказала главный режиссер-балетмейстер конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия)-2020» Изабелла ЕГОРОВА.

Корону презентовала действующая Мисс Республика Саха (Якутия)-2018 Влада ПОТАПОВА. Именно она передаст главное украшение новой королеве.

Ответ на главный вопрос, кто же станет обладательницей короны и новой королевой красоты Якутии, жители республики узнают 24 января. Конкурс пройдет в ЦСП «Триумф».