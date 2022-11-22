Презентован портал о языках Якутии

22 ноября, в рамках 2-го съезда учителей якутского языка, в Национальной библиотеке РС (Я) состоялось торжественное открытие Интерактивного музея государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия).

На сегодняшний день библиотекам, как социокультурным и образовательным центрам, принадлежит большая роль в сохранении родного языка, литературы, культуры народов, в т.ч. малочисленных народов Севера.

Одним из направлений этой деятельности является организация мероприятий по изучению государственных и официальных языков РС (Я).

Портал создан по инициативе руководителя Управления по вопросам развития языков Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Риммы Романовны Жирковой.

В реализации межведомственного проекта участвовали научные сотрудники и специалисты-языковеды из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук», Арктического государственного института культуры и искусств, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Национальной библиотеки РС(Я).

Портал по профилю является образовательным и воспитывающим информационным ресурсом, нацеленным на воспитание ценностного отношения человека к родным языкам.

В интерактивном музее собрана информация о государственных и официальных языках РС (Я), в частности можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами, которые касаются развития и сохранения языков, а также на сайте представлена информация об актуальном состоянии языков на сегодняшний день и учебные материалы по которым можно изучить языки народов РС (Я).

«С большой гордостью представляем проект, реализованный благодаря государственной программе развития языков республики. Сегодня в деятельности нашей библиотеки это одно из основных направлений. Портал будет представлять эталонную информацию. Это информация, которую будут создавать самые высококвалифицированные специалисты в области языков» – отметила Саргылана Васильевна Максимова, директор Национальной библиотеки РС(Я). Она отметила, что контент сайта будет постоянно обновляться. На данный момент сайт включает более 400 мультимедийных объектов: это текстовые материалы, фотографии, аудио и видеоматериалы.

С порталом «Интерактивный музей государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки new.nlrs.ru.