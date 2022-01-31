Презентован образовательный портал для изучения родных языков!

Завершается Январское совещание работников образования Якутии. В течение 4-х дней прошло множество мероприятий в дистанционном формате. Сегодня завершающим мероприятием стала презентация образовательного портала для изучения родных языков и литературы Якутии: якутский, эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский и юкагирский языки.

Провел презентацию директор Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II Ньургун Павлов. Участниками презентации стали более 100 человек – педагоги, учителя родных языков и литературы, средства массовой информации и общественность, которая интересуется сохранением и развитием родных языков.

Как отметил Ньургун Павлов, разработка такого уникального портала стала возможной в рамках работы по выполнению мероприятий государственной программы «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Он выразил слова благодарности разработчикам портала — ООО «АА» и ООО «Айверс» за столь короткий промежуток времени разработку портала.

Региональным оператором портала выступает Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского- II.

Отметим, что в преддверии Дня родных языков и 100-летию ЯАССР это действительно большая помощь учителям родных языков. Здесь на одной площадке собраны видеоуроки учителей, интерактивные учебные пособия, методические пособия учителям, литературные произведения на всех родных языках, видеофильмы, мультфильмы и сказки народов, населяющих Якутию. Также собран фонд контрольно-измерительных, оценочных материалов, олимпиадных заданий, дидактических разработок по родным языкам. Кроме того, в портале размещены все нормативные правовые акты по поддержке родных языков.

Как отметила специалист кафедры русского языка и якутского языка ИРОиПК Василиса Шишигина, это большой подарок для всех учителей родных языков и литературы, так как во время курсов и семинаров учителя всегда высказывались о необходимости создать такой проект. Она сказала о том, что проект преимущественно адресован трем категориям людей – учителям, учащимся и родителям: «Учащиеся могут учиться постоянно или заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. Это отличная возможность для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. Родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если появится такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми».

Василиса Романовна призвала всех неравнодушных учителей поделиться своими учебными материалами, уникальными разработками в целях наполнения контента портала.

От Министерства образования и науки РС (Я) в презентации портала приняла участие ведущий специалист Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования Карина Васильева. Она отметила, что главной целью проекта является повышение качества обучения за счет мотивации учащихся, развитие познавательной активности школьников и формирование у них культуры самообразования посредством новых информационных технологий.

В этом контексте приводим обращение министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирины Любимовой:

«Основным инструментом обучения подрастающего поколения в школе, несомненно, является язык обучения. У нас в республике как предмет ведется изучение якутского языка, а также официальных языков республики: эвенского, эвенкийского, юкагирского, чукотского и долганского языков. Каждый язык по-своему уникален и неповторим. Сегодня такие вызовы времени как глобализация и информатизация требуют создания образовательной среды совсем нового формата. Таким форматом сегодня представляется этотуникальный образовательный портал для изучения родных языков. Мы рады представить Вам, дорогие учителя информационно-цифровое пространство. Уверена, что данная площадка станет для Вас большим подспорьем и опорой для Вашей работы. И я надеюсь, что Вы также поделитесь своим учебным материалом для контента портала, который будет постоянно обновляться».