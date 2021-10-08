Презентован фильм про трагедию Туой — Хайа

К сожалению, не каждое действие во имя прогресса, разработка месторождений полезных природных ископаемых обходится без каких-либо трагедий и жертв.

Освоение алмазных месторождений в Мирнинском районе тоже не обошлось без потрясений для местного населения — в зоне затопления под вилюйское водохранилище, которое должно было выработать больше электроэнергии, оказался поселок Туой — Хайа с населением около 500 человек и люди вынуждены были переселиться в другие местности и районы, тем самым навсегда оставшись без своей родины… А вместо наслега сейчас искусственно созданное Вилюйское море.

Нынешняя наша молодёжь, да и многие взрослые, только мельком слышали про трагедию Туой-Хайа, но даже представить до конца не могут весь её масштаб. Но благодаря документальному фильму «Тайна вилюйского водохранилища», уверены, что они восполнят этот пробел и наконец узнают, с чем были вынуждены столкнуться бывшие жители затопленного наслега, он получился искренним, честным и что немаловажно — смелым, так как до сих пор оставшиеся в живых переселенцы и их потомки не могут добиться справедливости по восстановлению своих прав.

После открытого показа, прошедшего в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина, Sakhalife обратился за подробностями съёмок фильма к автору проекта Анастасии БОРИСОВОЙ — Сардаҥа:

— Идея фильма возникла в 2019 году. В этом же году мы познакомились с переселенцами Туой — Хайа. У них было очень много архивных данных, старых фотографий, документов… Узнали, что очевидцев тех событий около 200 человек. Мы тянуть не стали, сразу после этого знакомства отправились в Мирнинский район. Побывали в г. Мирный, пос. Арыылаах (совхоз “Новый”), Таас — Юрях, Сюльдюкар. А когда появились еще средства с Фонда президентских грантов и Синет Спарк, мы повторно съездили снимать еще больше очевидцев в Мирнинский район, также в Сунтар, Верхневилюйск. Наш оператор съездил в Вилюйск, снимать спектакль “Прощай, Туой Хайа” (реж. Маргарита Соколова) по одноименной пьесе И.С. Бурцева.

К концу лета 2020 года съездили на Вилюйское море, на место, где и был затоплен Туой — Хайа. Фильм был основан на рассказах очевидцев, также информационным источником послужили книги И.С. Бурцева, Сэмэн Тумат, А. Григорьевой.

Начали снимать до начала пандемии, нам в этом повезло. Когда наступила пандемия, со съемками начались проблемы. Но все равно нам удалось снять около 50-ти жителей бывшего пос. Туой-Хайа. В кино вошли не все, но мы обязательно выложим в нашем Ютуб канале “Ойдуо” и планируем сдать все наши материалы в киноархив.

Основной костяк съёмочной группы состоит из 4-х человек. Над фильмом работали: Анжелика МОТОСОВА, Вера АФАНАСЬЕВА, Настя АЛЕКСЕЕВА, Настя БОРИСОВА. Мы никак не связаны со сферой кино, но ради освещения проблемы туойхаинцев, наших земляков, мы окунулись в неизвестный нами мир. Узнали, что снимать фильм требует очень много сил, энергии, финансов. По технической части помогала советами продюсер Сардана САВВИНА, за что ей благодарны. Получили много отзывов после закрытых показов, оказывается, очень много людей не знают историю Туой-Хайа. Надеемся, интерес к туойхаинцам на этом не остановится. Будут выпускаться и другие документальные фильмы с другого ракурса, и художественные фильмы, также научные работы.

22 сентября нас пригласили на Международный фестиваль “Форма жизни” в г. Перми, который состоится в конце ноября. Мы с командой очень ждем, рады, что голос туойхаинцев будет услышан и на российском уровне. Также фильм был переведен и на английский. После фестиваля все выложим в Ютуб-канал “Ойдуо”. Можете следить за новостями в нашей официальной странице в Инста @oyduoo!