Презентация 6-го тома «Педагогической энциклопедии»

2022-й, несомненно, интересный, ознаменованный фейерверком юбилейных знаменательных и значимых для каждого жителя год. Это 100-летие Якутской АССР, 100-летие Народного комиссариата просвещения ЯАССР, XIV съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия).

Вдвойне отрадно, что именно сегодня, 7 октября, увидел свет и презентован VI-й том «Педагогической энциклопедии», дань уважения учительству республики. Энциклопедия выпущена в издательстве «СМИК-мастер. Полиграфия» тиражом 2000 экземпляров, где на 392 страницах размещены 777 биографий учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Актовый зал АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» был забит до отказа участниками радостного события.

В работе над энциклопедиейсамое главное – организация сбора материалов, их систематизация и редактирование. С самых первых томов «Педагогической энциклопедии» эта кропотливая работа была поручена с 2000 года Институту повышения квалификации работников образования, ныне переименованному в Институт развития образования и повышения квалификации.

Хорошее знание учителей и педагогов всей республики, тесное сотрудничество с муниципальными управлениями образования позволило в срок подготовить объемный материал данного тома. Эта трудоемкая содержательная работа велась под руководством Галины Ивановны Алексеевой, I заместителем директора Института развития образования и повышения квалификации, доктора педагогических наук.

В «Энциклопедии» собраны биографии тех, кто взвалил на свои плечи большой груз ответственности за воспитание подрастающего поколения, где повествуется многообразие и многоаспектность педагогической деятельности каждого учителя, педагога, руководителя.

Варвара Сергеевна Иванова-Зверева, председатель Совета ветеранов педагогического труда РС (Я), заслуженный учитель Якутской АССР, отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения РСФСР, почетный ветеран Республики Саха (Якутия), Учитель учителей – составитель всех шести томов энциклопедии. Благодарственное письмо председателя правительства РС(Я) Андрея Владимировича Тарасенко за заслуги в области образования, вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд вручила Варваре Сергеевне министр образования и науки РС(Я) Ирина Павловна Любимова.

Действительно, «Педагогическая энциклопедия» продолжает оставаться беспристрастным летописцем истории образования республики, флагманом, важным фактором консолидации общества.

Министерство образования и науки РС (Я) также выразило благодарность обществу ограниченной ответственности «СМИК_МАСТЕР. ПОЛИГРАФИЯ» (генеральный директор Оксана Владимировна Никифорова) за своевременное издание VI тома «Педагогической энциклопедии».

Своими мыслями и чувствами, связанными с сегодняшним событием поделилисьОксана Трофимовна Мординова, заместитель председателя республиканского комитета профсоюза работников образования Республики Саха (Якутия), Лидия Николаевна Степанова,член Совета ветеранов педагогического труда Республики Саха (Якутия), Галина Михайловна Амвросьева, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №26 города Якутска, Евдокия Егоровна Санникова, отличник образования РС (Я), действительный член Русского Географического общества, член педагогической династии Макаровых, учитель географии Бердигестяхской средней общеобразовательной школы №2 Горного улуса, Любовь Ивановна Ефремова, почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РС (Я), отличник образования РС (Я), обладатель гранта Президента Российской Федерации «Лучший учитель России», лауреат Государственной премии РС (Я) имени Михаила Андреевича Алексеева, учитель математики физико-технического лицея, подготовившая 6 «стобальников» ЕГЭ, Владимир Петрович Волченко, отличник образования РС (Я), победитель конкурса лучших педагогических работников образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей РС (Я), лауреат городского конкурса «Учитель года-2011», заместитель директора городской классической гимназии.

Сегодняшнее знаменательное событие – это продолжение летописи знаменательных дат и благородных дел республики, вписываемое всего в одну строку – «7 октября 2022 года. Презентация VI тома книги «Педагогическая энциклопедия».