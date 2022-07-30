Незначительное превышение ПДК в воздухе Якутска — Роспотребнадзор

30 июля 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) исследованы пробы атмосферного воздуха в городе Якутске.

«По результатам лабораторного мониторинга атмосферного воздуха в городе Якутске на 09:00 часов 30 июля 2022 года установлено превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота и взвешенным частицам PM – 2,5», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

На брифинге постоянно действующего Оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) отмечено, что задымленность, которая наблюдается над центральными районами и городом Якутском, по розе ветров в основном поступает из пожаров в Хабаровском крае.

Управление рекомендует населению при возникновении задымления минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток, по возможности ограничить физические нагрузки, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках.

Для восполнения объемов жидкости в организме рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре увеличивается потоотделение и теряется достаточно большое количество жидкости. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется употреблять подсоленную и минеральную щелочную воду, кисло-молочные напитки, исключить употребление газированных напитков, а также употреблять легкоусвояемые пищевые продукты и пищу, богатую витаминами; отказаться от приёма алкогольных напитков и пива, исключить курение.

В период выраженной задымленности рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания, изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки. Для профилактики возникновения теплового удара и с целью удаления с кожи осевших неразличимых глазом продуктов горения, рекомендуется принимать душ несколько раз в день.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.