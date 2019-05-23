Превышен уровень воды в Среднеколымске

В городе Среднеколымск Среднеколымского района уровень воды превысил критическую отметку, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на оперативный штаб района.

«На 13.00 по среднеколымскому времени уровень воды составил 1202 сантиметра при критическом 1200. Вода прибывает со скоростью 22 сантиметра в час», — отметили в штабе.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта в городе Среднеколымске Среднеколымского района подтоплена.