Претенденты примерили медали мундиаля

Такая возможность представилась членам сборной России по мас-рестлингу. В четверг в конференц-зале ювелирной фирмы “Киэргэ” состоялась презентация медалей чемпионата мира по якутскому перетягиванию палки. А почему именно “Киэргэ”? Дело в том, что эта ювелирное предприятие семьи Александра и Галины Павловых уже на протяжении многих лет является партнером нашего вида спорта и традиционным изготовителем всей его наградной атрибутики.

На презентации присутствовали председатель оргкомитета чемпионата, заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей Местников, министр по физкультуре и спорту Леонид Спиридонов, первые вице-президенты Международной федерации мас-рестлинга Иннокентий Григорьев и Александр Ким-Кимэн, вице-президент МФМР Лена Томская, руководитель “Киэргэ” Александр Павлов, члены сборной России, которые проходят сборы перед решающими поединками, журналисты.

Спортсменов и гостей приветствовали С.В.Местников, А.Н.Ким-Кимэн. Затем известный исполнитель, автор песен Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй презентовал свою новую песню о мас-рестлинге, написанную им на стихи популярного автора, поэтессы и врача Марии Алексеевой-Арылы Дуйдаах. Слушателям очень понравилась наполненная особой энергетикой и с вдохновляющими на победу словами новая песня.

Как сообщили в Республиканском центре национальных видов спорта имени Василия Манчаары, одном из главных организаторов чемпионата:

— Наградная атрибутика мас-рестлинга всегда несет в себе глубокую смысловую нагрузку, отсылая к корням вида спорта, к уникальной самобытной культуре народа саха. Именно эта исключительная особенность всегда выгодно отличает ее от аналогичных изделий по другим видам спорта.

Чемпионы мира по мас-рестлингу этого года получат в награду эксклюзивный комплект – медаль с подставкой дизайна Дианы Баишевой, автора многочисленных медалей, кубков и других атрибутов мас-рестлинга.

Наградной комплект изготовлен по мотивам народного эпоса «Олонхо», повествующего о мифологическом устройства мира.

Мы видим перед собой Земной шар в виде священного якутского дерева Аал Луук мас, которое имеет пять ответвлений, символизирующих континенты: Азия, Европа, Африка, Австралия, Америка.

В центре композиции – узнаваемые фигуры мадьыны как будто в средине мироздания застыли в апогее противостояния во время поединка.

Медаль имеет традиционную форму окружности, на котором изображены люди, что символизирует якутский хороводный танец «осуохай», знакомый всем участникам международных соревнований. Шагая нога в ногу, крепко держа руку идущего рядом и хором вторя словам запевалы, мы демонстрируем всему миру свое единство и взаимопонимание.

Медаль собирает все континенты воедино, тем самым дает визуальное понимание, что его обладатель стал чемпионом всего мира.

Над воплощением идеи и замысла Д.Баишевой работал коллектив мастеров Ювелирного дома «Киэргэ» – постоянного и надежного партнера Международной федерации мас-рестлинга.

Благодарим Галину и Александра Павловых за сотрудничество!”