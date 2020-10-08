Преступный сговор распутали в Якутии

Прокурором Мегино-Кангаласского района Якутии принято участие в рассмотрении ходатайства следователя Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району в отношении лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что 28-летний уроженец Абыйского района, не имеющий постоянного места жительства, ранее судимый в сентябре 2019 года к условной мере наказания за совершение хищения с незаконным проникновением в жилище, прибыл в сентябре текущего года на территорию Мегино-Кангаласского района. Вступив в преступный сговор с местными жителями, он в один из дней октября текущего года совершил хищение мяса, предварительно убив из ружья чужой скот и разделав тушу в местности недалеко от с.Хаптагай.

С учетом того, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда в связи с отсутствием постоянного места жительства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, судом в отношении него в соответствии с позицией прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора района.