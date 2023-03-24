Преступник проник в дом и напал на хозяина дома

В Намском районе полицейскими раскрыт грабеж.

В ходе подворового обхода вверенной территории участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Намскому району установил потерпевшего от грабежа. Мужчина пояснил полицейскому, что несколько дней назад неизвестный проник к нему в дом и, применив силу, похитил деньги, сотовый телефон, болгарку и противоэнцефалитный костюм. После чего он пригрозил расправой, если тот обратится в полицию, и скрылся. Общий материальный ущерб составил 34 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний мужчина.

Выяснилось, что потерпевший забыл запереть на ночь входную дверь. Около 6 утра, когда он спал, в дом проник подозреваемый. Злоумышленник ударил спящего хозяина дома, затем под угрозой применения насилия заставил перевести ему 8 000 рублей через «мобильный банк». После чего похитил имущество и скрылся. Злоумышленник планировал всё сбыть, но не успел. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».