Преступная троица выехала на охоту…

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нюрбинскому району Якутии установили троих подозреваемых в краже коровы, принадлежащей местному жителю. Ими оказались ранее судимые 41-летний мужчина и двое 45-летних.

Установлено, что мужчины выехали на местность, расположенную вдали от села, на охоту. Заметив пасущихся неподалеку коров, злоумышленники решили забить одну из них. Подозреваемые выстрелом из ружья забили корову и разделали тушу на месте. Шкуру и голову они бросили в канаву, копыта оставили на местности, а мясо разделили между собой и увезли.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.