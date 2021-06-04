Преступление в Якутске попало на камеру

В полицию Якутска поступило заявление о краже видеокарты и сотового телефона из компьютерного клуба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» был установлен 23-летний молодой человек, который ранее работал администратором данного компьютерного клуба.

Выяснилось, что он, находясь на рабочем месте, воспользовался тем, что не было посетителей, похитил компьютерную видеокарту, а также рабочий смартфон. Похищенную видеокарту подозреваемый сбыл за 32 000 рублей, а вырученные средства потратил по своему усмотрению. По его словам, смартфон он потерял.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.