Преступление в столице Якутии

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился владелец автомобиля с сообщением о краже из салона документа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен 20-летний подозреваемый.

Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что владелец ушел, не закрыв дверь на ключ. Таким образом, ночью подозреваемый открыл салон автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Якова Потапова и, не найдя ничего ценного, похитил оттуда свидетельство о регистрации транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.