Преступление в столице Южной Якутии попало на камеру

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии поступило телефонное сообщение от директора магазина, торгующего алкогольной продукцией, о том, что неизвестный похитил бутылку алкоголя стоимостью 4 250 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек.

Выяснилось, что подозреваемый перед встречей с другом зашел в маркет. В магазине он выбрал дорогую бутылку алкоголя, однако денег на покупку ему не хватало. Тогда он решил похитить приглянувшийся ему алкоголь. Он спрятал бутылку под куртку и покинул торговое помещение.

В настоящее время вину молодой человек признал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Правоохранительные органы напоминают, что за совершение ряда преступлений, в том числе и кражи, к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие 14-летнего возраста. Уважаемые родители, помните: отсутствие надлежащего родительского контроля может привести к необратимым последствиям!