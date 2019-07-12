Преступление в столице республики

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже из дома по ул. К. Цеткина. Заявительница сообщила, что хищение произошло вечером, когда они отсутствовали дома.

Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» были установлены подозреваемые в краже. Ими оказались ранее судимый за угон 35- летний житель Якутска и ранее судимый за кражу 33-летний уроженец Амгинского района.

Установлено, что подозреваемые, разбив окно, проникли в дом и похитили телевизор, системный блок и монитор. После чего похищенную технику сбыли.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.