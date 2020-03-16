Преступление в приюте для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 58-летний мужчина и сообщил, что у него похищены планшетный компьютер и денежные средства с его банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый безработный 45-летний мужчина.

Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый в одно время находились в приюте для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По словам подозреваемого, в комнате, где они проживали, он увидел на полу банковскую карту вместе с листком бумаги, на котором был записан пин-код, и решил воспользоваться случаем. Мужчина снял в банкомате 11 800 рублей и потратил их на личные нужды. Через некоторое время подозреваемый вновь решил поправить своё материальное положение. Находясь в том же месте, улучив подходящий момент, он похитил чужой планшетный компьютер стоимостью 6 950 рублей, который впоследствии сбыл неизвестному лицу. Как оказалось, и банковская карта, и планшет принадлежали заявителю.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».