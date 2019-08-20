Преступление в парикмахерской

В дежурную часть полиции Нюрбинского района Якутии обратилась местная жительница с сообщением о краже. По словам заявительницы, после посещения парикмахерской у её сына пропал сотовый телефон. Ущерб составил 8 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. В ходе проведенного обыска у него был изъят похищенный телефон.

Установлено, что мужчина пришел в салон парикмахерской, чтобы подстричься. Ожидая в очереди в фойе, он заметил, как мальчик забыл свой телефон. Постригшись, злоумышленник увидел, что за телефоном так и не вернулись и решил его похитить.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция Якутии призывает граждан внимательно относиться к сохранности своего имущества и не оставлять без присмотра личные вещи: сотовые телефоны, планшетные компьютеры и денежные средства. В случае кражи следует незамедлительно проинформировать о случившемся полицию по телефонам 02 (020 с мобильного телефона) и предпринять все меры к сохранности следов преступления, поиску возможных свидетелей и очевидцев происшествия.