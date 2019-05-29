Преступление в Олекминске: консервы и доширак

В Олекминском районе Якутии росгвардейцами задержан мужчина при попытке кражи продуктов питания из магазина.

Нарядом группы задержания ОВО Росгвардии в г. Олекминск при попытке хищения продуктов питания в магазине по ул. Кирова задержан мужчина. Сигнал на пульт централизованной охраны Росгвардии при срабатывании охранной сигнализации поступил в 22 часа 54 минуты. Примерно через две минуты росгвардейцы были на месте происшествия. Подозреваемый перед этим взломал замок двери запасного выхода, проник в помещение и сразу направился к прилавкам в торговом зале. В момент, когда он складывал в сумку консервы и макаронные изделия, его задержали сотрудники группы задержания Росгвардии.

Задержанный – 51-летний безработный житель села Троицк, ранее отбывавший наказание за совершение убийства, доставлен в дежурную часть отдела полиции Олекминского района для дальнейшего разбирательства.