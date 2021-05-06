Преступление в Нерюнгри

С заявлением о краже золотых изделий в полицию обратилась жительница Нерюнгри. Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 38-летний местный житель.

Выяснилось, что потерпевшая находилась в гостях у подозреваемого, где они вместе распивали спиртные напитки, а когда заявительница вернулась домой, то увидела, что на ней нет золотой цепочки с кулоном. Женщина предположила, что украшения остались в квартире её приятеля. Однако, когда она пришла к нему, чтобы прояснить ситуацию, он сказал, что не видел цепочки. Позже сотрудниками уголовного розыска было установлено, что именно приятель потерпевшей незаметно похитил её украшения и сбыл их в ломбард за 23 000 рублей, которые потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.