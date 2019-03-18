Преступление в Мирном

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже денежных средств в сумме 23 000 рублей обратился житель Мирного. Заявитель пояснил, что оставил деньги в кармане куртки, которая висела в общей раздевалке на работе. Пропажу он обнаружил ближе к концу рабочего дня и сразу обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 46 – летний коллега потерпевшего. Данный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.