Преступление в Мирнинском районе

SakhaLife.ru.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили из его кошелька денежные средства в размере 55 000 рублей.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый за разбой, грабеж и кражи 40 – летний знакомый заявителя.

Установлено, что в день происшествия мужчины совместно распивали алкогольные напитки. В ходе застолья потерпевший уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие своего приятеля и денег в кошельке. Все похищенные средства подозреваемый потратил на покупку спиртного и продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.