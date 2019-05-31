Преступление совершено в отдаленной школе Якутии

В отделение МВД России по Оленекскому району обратился директор школы одного из сел, с заявлением о краже зерновой смеси для крупного рогатого скота из склада.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний работник школы.

Так как школа профилирована на разведении домашнего рогатого скота, за несколько месяцев до происшествия, подозреваемый работал при разгрузке корма. В один из дней мужчина решил похитить несколько мешков для своего скота.

Выяснилось, что подозреваемый ночью приехал на своем снегоходе на склад, который находится на окраине села, в 400 метрах от аграрной фермы и, сняв с помощью подручных средств петлю с навесным замком проник в помещение и похитил оттуда 2 мешка корма по 40 килограммов. Через два дня он снова приехал на склад и в этот раз уже с помощью металлической трубки сломал замок и похитил 4 мешка корма. Чтобы снять с себя подозрения, мешки он сжег. Сумма причиненного ущерба составила 4800 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».