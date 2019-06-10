Преступление произошло в «Приюте бодливой козы»

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина с заявлением о краже её телефона во время посещения бара «Приют бодливой козы».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена ранее судимая за кражу 17-летняя жительница города.

Выяснилось, что подозреваемая, находясь в помещении бара, заметила, что потерпевшая оставила свои вещи и телефон на столе и ушла. Воспользовавшись этим, злоумышленница похитила телефон и покинула заведение. Чужое имущество она сбыла первому встречному.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.