Пресс-службу Якутскэнерго высоко оценили на РЭН

Руководитель пресс-службы ПАО «Якутскэнерго» Татьяна Каракулова выступила на сессии «МедиаТЭК – лучший опыт», которая прошла 4 октября в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».

Победители и призеры Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК–2019» в формате открытого разговора представили свой опыт по реализации проектов в области информационного сопровождения строительства энергообъектов и технологического обновления, цифровизации, популяризации профессий ТЭК, программ по стимулированию клиентов к своевременной оплате услуг и профилактике электробезопасности среди детей. Начальник Отдела информационной политики Якутскэнерго Татьяна Каракулова рассказала об опыте компании по созданию телевизионных проектов об энергетике и энергетиках.

В нынешнем году сразу две телепередачи, выпущенные по заказу якутской энергокомпании отмечены призами конкурса Минэнерго РФ. Третье место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» заняла ежемесячная информационная программа «Энергетика Якутии», где Татьяна выступает ведущей и рассказывает о ключевых событиях отрасли и о профессионалах своего дела. С декабря 2018 года энергокомпания на постоянной основе знакомит жителей Якутии с новостями, делится полезной информацией в области энергосбережения – теперь и в телевизионном формате – в республиканском эфире телеканала «Россия24» и на YouTube.

Первую премию в категории «Социальная и экологическая инициатива» получил цикл портретных телесюжетов «Мой папа – энергетик», снятый телестудией «СахаМедиа». В нем о своих родителях, об их сложной, опасной и очень ответственной работе рассказывают дети. «Устами младенца» переданы не только история компании и связь поколений, но и еще один очень важный посыл для самих энергетиков – беречь себя для родных и близких, а значит соблюдать все правила техники безопасности и охраны труда.

«Для нас важно держать постоянную связь с якутянами, чтобы ответственная работа энергетиков была максимально прозрачна, понятна и по заслугам уважаема. Именно поэтому мы осваиваем новые форматы, выходим на телевидении, в социальных сетях, стараемся найти свой подход к максимально широкой аудитории: от малышей до пожилых. Работаем с душой, по-другому не получится», – поделилась руководитель пресс-службы Якутскэнерго Татьяна Каракулова.

Второе место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» среди региональных телевизионных СМИ завоевала ГТРК «Саха» (корреспондент Дмитрий Макаров) с серией новостных сюжетов о развитии энергетики в Якутии.

Помимо телевизионных проектов на «МедиаТЭК–2019» II место в категории «Лучшее региональное корпоративное СМИ» получила газета «КПД Якутскэнерго». А профориентационное пособие «Энциклопедия юного энергетика» удостоилось спецприза экспертного совета «За творческий подход в популяризации профессии энергетика среди детей Республики Якутия». Всего на конкурс этого года Группа компаний РусГидро, в которую входит Якутскэнерго, подала 117 заявок и завоевала 21 премию в различных номинациях.