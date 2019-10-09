Пресс-служба мэрии обезглавлена?

В профессиональных кругах сегодня вечером обсуждается новость об уходе Ильи СТЕПАНОВА с поста начальника Департамента по работе с общественностью и взаимодействии со СМИ.

Новый кадр недолго пиарил мэрию на этом посту. Напомним, что Илья Степанов был представлен активу города ровно месяц назад – 9 сентября. С его приходом заметно затормозилась работа пресс-службы мэрии Якутска.

Последний год этот пост занимала Марина ТОЙТОНОВА, которая считается «человеком Федорова». Она и покинула администрацию столицы в один день с бывшим первым заместителем мэра Владимиром ФЕДОРОВЫМ – 5 сентября.

После ее ухода и был назначен Илья Степанов, до этого руководивший порталом «One Click Yakutsk». Илье Степанову 34 года, трудовую деятельность начал с 2004 года. После окончания Иркутского государственного университета кафедры журналистики работал редактором телевизионных программ, ведущим корреспондентом информационного агентства SakhaNews, заместителем главного редактора газеты «Молодежь Якутии», заместителем главного редактора газеты «АиФ на Севере» и в коммерческих структурах.

Отметим, что это пока не официальная информация.