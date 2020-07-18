Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

17 июля 2020 г. в 01.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Строительная в г. Ленск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела заваленка, прилегающая к дому. В результате пожара она повреждена огнем на площади 1 кв.м. Жилой дом спасен. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

17 июля 2020 г. в 09.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Маяковского в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели кооперативные гаражи. В результате пожара огнем повреждены кровля и частично гаражи на общей площади 150 кв.м. Спасено 18 гаражей и 1 автомобиль. Предположительная причина пожара – детская шалость, виновные лица и ущерб устанавливаются.

17 июля 2020 г. в 11.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении по ул. Кальвица в г. Якутск. В результате пожара строение повреждено огнем на площади 20 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновные лица и ущерб устанавливаются.

17 июля 2020 г. в 13.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в пром. зоне в районе реки Чульман в г. Нерюнгри. В результате пожара произошло горение мусора на площади 50 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновные лица и ущерб устанавливаются.

17 июля 2020 г. в 18.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на пр. Дружбы Народов в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из окна на 8-м этаже был виден дым. В результате пожара огнем поврежден диван в одной из квартир на площади 4 кв.м. Причина предположительно – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!