Пресс-служба главы Якутии опровергает фейк

Информация в социальных сетях о больных коронавирусной инфекцией в Якутии не соответствует действительности

Больных коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха (Якутия) не зарегистрировано. Информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили Министерство здравоохранения РС(Я) и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РС(Я) на всей территории республики проводится мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Так, усилен мониторинг за международными рейсами, организована двойная термометрия пассажиров на борту самолёта и в зале прилёта международного аэропорта «Якутск». Также введён осмотр и термометрия пассажиров и экипажей внутренних рейсов, прибывающих из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Иркутска, Новосибирска.

В медицинских организациях отработан алгоритм действий медработников при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, больницы готовы к приёму больных из неблагополучных территорий.

Напоминаем, распространение заведомо недостоверной информации в СМИ, а также сообщений в информационно-телекоммуникационных сетях влечёт ответственность, вплоть до уголовной.