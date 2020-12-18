Пресс-конференция Путина: Нефть, ковид и кэшбэк

Президент России Владимир ПУТИН провел в четверг ежегодную пресс-конференцию.

Владимир Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, есть ли в 2020 году положительная сторона. Среди положительных показателей этого года президент назвал освобождение бюджета и экономики страны от критической зависимости от колебаний цен на сырьё.

Владимир Путин отметил, что углеводороды все ещё остаются основным источником поступлений в бюджет, но реальных оснований считать Россию страной-бензоколонкой уже нет.

70% доходов страны формируется не за счёт экспорта топлива.

Владимир Путин: основа российской идентичности – единение перед общей угрозой

В Год патриотизма в России, в сложных условиях пандемии коронавируса россияне продемонстрировали то, что лежит в основе российской идентичности – единение при общей угрозе.

«То, что мы все видели – работа волонтёров, работа медиков, которым ещё раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнему, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, вот это общее национальное единение», – сказал Владимир Путин.

Президент также отметил движение #МыВместе, общероссийскую акцию взаимопомощи, объединяющую коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.

Владимир Путин: система здравоохранения России показала свою эффективность в период пандемии

По словам президента России Владимира Путина, ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии, но отечественная система показала себя эффективной.

Россия смогла быстро среагировать: перепрофилировать часть стационаров для оказания помощи пациентам с коронавирусом, организовать переподготовку специалистов, оперативно развернуть производство средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, Россия оказалась первой страной в мире, которая запустила в производство вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам Президента, препарат доказал свою эффективность и безопасность.

Также президент отметил, что Россия входит в тройку лидеров по проведению тестирования на выявление коронавирусной инфекции.

Что касается лекарственных препаратов, то их производство увеличилось в два раза. При этом в отдельных регионах существует нехватка лекарств, что объясняется проблемами логистики и несвоевременной доставки.

Президента спросили о реформе первичного звена здравоохранения. Как сообщил Владимир Путин, реформу в России начнут с 1 января 2021 года.

«Мы немного сдвинули начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, в долгий ящик не отложили – вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнём с 1 января. Все ресурсы, которые предусматривались, будут использованы в те сроки, которые предусмотрены программой», – сказал Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд рублей – из региональных бюджетов.

Владимир Путин призвал россиян пользоваться программой туристического кэшбэка

Закрытие границ открывает возможности для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год.

Владимир Путин обратил внимание, что правительство поддерживает отрасль, в том числе и программой туристического кешбэка, которая позволяет гражданам вернуть часть средств, потраченных на туры по России.

«Мы предусмотрели на этот возврат 15 млрд рублей, а освоено только 1,2 млрд рублей. Мы не перераспределим эти деньги, а будем только наращивать этот вид услуги. Нужно поддержать направление развития внутреннего туризма. Надо как можно чаще рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна», – отметил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия также будет использовать зарубежные практики по поддержке туристической отрасли на государственном уровне.

Владимир Путин: строительство «Северного потока – 2» практически завершено

Проект строительства газопровода «Северный поток – 2» является экономически выгодным для Европы, об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это выгодно для экономики в целом и в частности для Германии. Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя– американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ», – сказал Владимир Путин.

По словам Владимира Путина, если в Германию будет поступать американский газ, это может привести к снижению конкурентоспособности европейской страны.

Президент выразил надежду на то, что проект будет реализован. Он также сообщил, что осталось достроить около 160 км «Северного потока – 2».

Путин сообщил о росте объёма ФНБ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) – это подушка безопасности, и его не активное использование не означает, что власти готовят к потрясениям.

«Да, ФНБ у нас вырос, и в рублевой части значительно – на 70%, по-моему. Это связано ещё и с курсовой разницей. Это не значит, что мы готовимся к новым потрясениям, но подушка безопасности должна быть», – сказал президент.

Он подчеркнул, что власти могут тратить оттуда деньги, если объем ФНБ составляет 7% от ВВП, в настоящее время страна достигла отметки 7,1.

В 2020 году из ФНБ на социальные выплаты гражданам, стимулирующие выплаты медикам, поддержку наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики выделили 350 млрд рублей, 250 млрд из которых уже освоено.

Президент РФ пообещал студентам помощь в обеспечении местами в общежитиях

«Эта проблема известная, будем стараться работать», – сказал президент России, отвечая на вопрос в ходе большой пресс-конференции.

Президент России отметил, что вне зависимости от города и региона у российских вузов и учреждений среднего профессионального образования существует проблема нехватки мест в общежитиях.

Как отметил Владимир Путин, как правило, вопрос решается в рамках программы развития самих вузов и колледжей. Однако, по словам Президента, в каждом конкретном случае возможна поддержка государства.

Это может быть не только предоставление общежитий, но и субсидирование аренды жилья или обеспечение дополнительного заработка для студентов.

Отечественная анимация может стать инструментом «мягкой силы»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о продвижении русского языка и культуры, который был задан в ходе ежегодной пресс-конференции.

В качестве примера президенту привели пример об успешных анимационных проектах российских студий, которые стали известны за пределами страны.

«Всё, что связано с положительным контентом заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор. Со стороны государства нужна только поддержка, не государственный заказ», – сказал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что гуманитарные связи являются универсальным инструментом сотрудничества в мире и напомнил, что культура в России традиционно поддерживается и будет поддерживаться на государственном уровне.