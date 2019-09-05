Спикер об итогах работы первого года IV созыва Гордумы

Прошла третья в этом году пресс-конференция Якутской Гордумы.Председатель Гордумы Альберт Семенов рассказал журналистам об итогах первого года деятельности четвертого созыва.

Он озвучил наиболее важные нормативные правовые акты, принятые Гордумой в 2018-2019 году:

1) Об утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года в новой редакции.

Актуализирована стратегия социально-экономического развития Якутска на период до 2032 года, во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 года №2 «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

2) О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В течение года в утвержденный бюджет города внесено 4 изменений и дополнений.

При этом, стоит отметить, что бюджет 2019 года сохранил свои основные параметры и социальную ориентированность.

Муниципальный долг на 1 января 2019 года составлял 2,84 млрд руб. По итогам первого полугодия этот показатель составил 2,98 млрд руб. Дефицит городского бюджета на текущий год составляет 695 миллионов рублей (8,6% от объема собственных доходов бюджета)

3)Депутаты утвердили отчет главы и Окружной администрации города Якутска за 2018 год, отчет Межмуниципального управления МВД России «Якутское» за 2018 год, отчет Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2018 год, отчет об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2018 год

4)О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»

5) О внесении изменений в Положение об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением Городского Собрания депутатов города Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5.

Решением депутатов освобождены от уплаты земельного налога физические лица – в отношении земельных участков, пострадавших в результате паводка в 2018 году, за налоговый период 2018 года, согласно списку, предоставленному Окружной администрацией.

6) Об утверждении Положения о взаимодействии Якутской городской Думы и Окружной администрации городского округа «город Якутск» в новой редакции и другие вопросы.

В течение 2019 года Президиум Якутской городской Думы планировал и координировал работу городской Думы:

согласовывал проекты повестки заседаний сессий,Ø

рассматривал предложения и замечания депутатов и постоянных комиссий, высказанные в ходе подготовки к сессиям,Ø

не допускал внесения на рассмотрение заседаний городской Думы непроработанных вопросов, не обеспеченных финансированием и всеми необходимыми согласованиями.Ø

Одним из полномочий Президиума Якутской городской Думы является утверждение отчетов и планов работы девяти постоянных комиссий Якутской городской Думы.В январе 2019 г. были приняты к сведению и утверждены отчеты о работе за 2018 год и планы на 2019 год постоянных комиссий Якутской городской Думы.

Всего за год работы IV созыва состоялось 11 заседаний Президиума, на которых было рассмотрено 19 вопросов.

В Якутской городской Думе действует 9 постоянных комиссий. Среди основных принципов работы комиссий – открытость, доступность, широкое информирование жителей города о своей деятельности и применение различных форм работы, в том числе выездных заседаний и депутатских слушаний.

За год работы IV созыва было проведено 125 заседаний постоянных комиссий, 3 депутатских слушания, 2 заседания круглого стола, 5 выездных заседания Постоянных комиссий.

В том числе наиболее важные вопросы:

«О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (1 чтение)».Ø

«О стратегии социально-экономического развития ГО «город Якутск» на период до 2032 года».Ø

«Поддержка и развитие предпринимательства. Развитие туризма в городском округе «город Якутск».Ø

«По актуальным вопросам правоохранительной деятельности на территории ГО «город Якутск».Ø

«О паводковой ситуации на территории ГО «город Якутск» и планах работы по ликвидации ее последствий».Ø

«О деятельности Якутской ГРЭС-2», «О деятельности АО «Водоканал»».Ø

«О профилактике правонарушений, обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории г. Якутска».Ø

Рассмотрено 348 вопросов, из них 141 проект нормативно-правовых актов. Остальные вопросы касались осуществления контрольных функций, рассмотрения обращения граждан и общих вопросов по курируемой сфере деятельности.

В рамках осуществления контрольных полномочий постоянными комиссиями были рассмотрены следующие основные вопросы:

1. Отчет о деятельности главы города Якутска и Окружной администрации города Якутска за 2018 год.

2. Отчет об исполнении бюджета города Якутска за 2018 год. Комиссией по бюджетно-экономической политике было поручено актуализировать индикативные показатели муниципальных программ, а также учесть замечания, изложенные в экспертном замечании Контрольно-счетной палаты города Якутска.

3. В рамках рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Контрольно-счетной палаты города Якутска, постоянной комиссией по бюджетно-экономической политике был одобрен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2018 год.

4. В течение года рассматривались вопросы об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ города, в том числе, по вопросам достижения утвержденных целевых индикаторов.

5. Также были заслушаны информации о деятельности за 2018 год и планы на 2019 год о работе структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, учреждений и организаций города Якутска.

Напомним, что 9 сентября 2018 года был избран четвертый созыв депутатского корпуса в количестве 29 депутатов.15 депутатов были избраны по одномандатным округам и 14 депутатов по партийным спискам.

За год работы четвертого созыва Якутская городская Дума провела 9 сессионных заседаний, на которых было принято 99 решений, из них 62 по планам работы Якутской городской Думы на 2018-й и 2019-й годы.