Пресечена незаконная добыча песка на сумму 2,3 млн рублей

В Якутии пресекли незаконную добычу песка на сумму 2,3 млн рублей

Инспекторы Минпромгеологии Якутии пресекли незаконную добычу песка вблизи поселка Хатассы.

В ходе проверки выявлено, что незаконная разработка карьера на месторождении «Алаас» проводилась индивидуальным предпринимателем. С применением тяжелой техники предприниматель добывал и вывозил песок на строительные объекты. При этом, разрешительные документы на разведку и добычу песка у предпринимателя отсутствовали.

Сумма ущерба объектам окружающей природной среды подлежащие выплате оценивается более чем в 2 миллиона рублей.

Специалистами Министерства были подготовлены материалы для оценки действий виновных лиц. По данному факту предприниматель привлечен к административной ответственности.

«Основанием для административной ответственности стали нарушения, выявленные в ходе рейдовой проверки. С указанным предпринимателем ранее проводилась разъяснительная работа о недопущении нарушения законодательства. Однако, вопреки предостережений сотрудников Министерства, предприниматель под видом проведения геологического изучения карьера самовольно добывал песок без лицензии. Подобные действия негативно сказываются на окружающей среде и должны пресекаться. На данный момент, на указанном участке недр незаконная добыча недр прекращена», — сообщил заместитель руководителя департамента геологии и лицензирования Минпромгеологии Якутии Антон Андросов.

Решением Арбитражного суда РС(Я) вред причиненный окружающей среде подлежит возмещению.

Напомним, что лицензия является единственным законным документом, удостоверяющим право на пользование участком недр. Для удобства оформить её можно и через электронный портал www.e-yakutia.ru. Специалисты Минпромгеологии готовы провести для недропользователей необходимую консультацию.



