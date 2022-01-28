Преподаватели Мединститута консультируют больных ковидом

В эти дни на помощь медикам первичного звена здравоохранения выходят их коллеги из разных медицинских организаций республики. Не остался в стороне и профессорско-преподавательский состав Медицинского института СВФУ им.М.Аммосова.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, практикующий акушер-гинеколог Роза Филиппова говорит, что просто не могла не откликнуться на призыв республиканского Минздрава. Сегодня место ее работы – Республиканский колл-центр, где она консультирует больных по телефону.

— В эти дни нагрузка на медиков возросла, стало много звонков, вызовов, и нас пригласили на подмогу. Добровольцами в различных медицинских организациях работают студенты старших курсов, клинические ординаторы, аспиранты, магистранты. А когда потребовались врачи-консультанты в колл-центр, многие наши преподаватели согласились, не раздумывая: я, акушер-гинеколог, педиатр Лена Анатольевна, инфекционист Прасковья Семеновна Дьячковская, дерматолог Раиса Николаевна Захарова, терапевт-пульмонолог Екатерина Петровна. С понедельника мы начали работать, и считаю, сегодня мы там, где нужней всего, — говорит она.

Задача врачей-консультантов, рассказывает Роза Дмитриевна, это вооружить больного человека необходимой медицинской информацией до приезда дежурного врача.

— Нагрузка на первичное звено сейчас очень большая. Больные с температурой, бывает, теряются, у них начинается паническая атака. В это время очень важно их правильно проконсультировать, дать нужный совет. Это тем более важно, что иногда операторам подобных колл-центров, среди которых много студентов-первокурсников, порою просто не хватает знаний. Поэтому привлечение консультантами опытных медицинских работников — это самое правильное решение, — говорит Роза Дмитриевна.

Позитивно она оценивает и саму идею организации таких колл-центров.

— Набрав номер «горячей линии» 122, можно получить консультацию врача дистанционно. Считаю, что в разгар эпидемии сделать это было просто необходимо. Больной сидит дома, его вызов оформлен, врач обязательно его посетит. А пока он его ждет, может получить квалифицированную консультацию врача в колл-центре. Это важно еще и потому, что сейчас болеет много детей, молодые мамы теряются. И здесь как нельзя кстати совет опытного педиатра, — говорит она.

Очень нуждаются в таких консультациях и беременные женщины, которые болеют ковидом.

— Стоит знать, что беременные ему более подвержены, так как во время беременности организм слабеет, снижается иммунитет. Как врач-гинеколог, советую беременным женщинам беречь себя, сидеть дома в изоляции. Замечу, что сейчас вакцину Спутник –V разрешено получать после 22 недель беременности (с разрешения гинеколога и терапевта), после родов, в период грудного вскармливания. Это большая защита,но лучше все-таки подумать о вакцинации еще до наступления беременности. Для будущих мам это было бы самым правильным решением. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, спокойствия, а заболевшим — настроя на выздоровление. Вместе мы обязательно победим! – сказала Роза Филиппова.