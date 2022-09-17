Преподаватели АГИКИ удостоились званий Российской академии художеств

На этой неделе Арктический государственный институт культуры и искусств получил приятные вести с Красноярска: двое доцентов кафедры живописи и графики получили высокие звания Российской академии художеств.

Так, известный график Михаил Старостин стал почетным членом Академии, а живописец Дьулустан Бойтунов – член-корреспондентом.

На кафедре живописи и графики института отметили, что вручение званий состоялось в рамках 35-летнего юбилея региональных отделений Российской академии художеств на Урале, Сибири и Дальнем Востоке.

Институт поздравляет своих преподавателей и желает дальнейших успехов!

Справка:

Михаил Старостин один из самых известных якутских графиков, член Союза художников России. Родился 1 января 1959 года в с. Крест-Хальджайы Томпонского улуса. В 1977 году окончил Якутское художественное училище, где учился у Ю.И. Вотякова, в 1990 г. – факультет промышленной графики Красноярского государственного художественного института. С самого основания АГИКИ в 2000 году воспитал огромное количество художников, которые известны не только в стране, но и по всему миру, продолжая дело учителя по сохранению и развитию культуры и искусств народов Севера и Арктики.

Дьулустан Бойтунов родился 19 марта 1962 года в с. Хоро Верхневилюйского улуса. В 1985 голу окончил Якутское художественное училище, в 1994 — живописный факультет Красноярского государственного художественного института (мастерская профессора А.М. Знака). Занимается преподавательской деятельностью, взращивает новое поколение художников Якутии и вносит неоценимый вклад в сохранение культуры и искусств народов Севера и Арктики.