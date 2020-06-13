13.06.2020
17:34
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Происшествия

Преподаватель СВФУ брал взятки от студентов

Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета  им. М.К. Аммосова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). 

Установлено, что в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года преподавателем лично получены денежные средства от студентов за сдачу экзаменов без фактического подтверждения усвоенных знаний по учетной дисциплине. 

Всего установлено 4 эпизода преступной деятельности. 

Факт получения взяток выявлен УЭБ и ПК МВД по РС (Я) совместно с прокуратурой РС (Я). 

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник

Фото: ykt.sledcom.ru
Источник: ykt.sledcom.ru
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