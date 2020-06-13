Преподаватель СВФУ брал взятки от студентов

Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

Установлено, что в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года преподавателем лично получены денежные средства от студентов за сдачу экзаменов без фактического подтверждения усвоенных знаний по учетной дисциплине.

Всего установлено 4 эпизода преступной деятельности.

Факт получения взяток выявлен УЭБ и ПК МВД по РС (Я) совместно с прокуратурой РС (Я).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник