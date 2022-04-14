Преподаватель колледжа из Якутска знала, но все же попалась на уловки онлайн-мошенников

58-летняя преподаватель одного из колледжей г. Якутска попалась на распространенную схему обмана на популярном сайте бесплатных объявлений.

Муж потерпевшей разместил объявление о продаже шин в мобильном приложении. Вскоре с ним связался потенциальной покупатель, с которым они договорились о сделке. Денежные средства за покупку они решили перечислить на банковскую карту жены. Спустя некоторое время с потерпевшей связалась женщина и сообщила, что является бухгалтером фирмы, она якобы договорилась с её мужем о покупке шин. Ничего не подозревая, женщина продиктовала номер банковской карты, а также смс-коды. После чего с её счетов были похищены все накопленные сбережения на общую сумму 390 880 рублей.

Потерпевшая рассказала, что ей было известно о том, что существуют такого рода мошеннические схемы, и нельзя сообщать третьим лицам свои персональные данные. Однако, это не помешало аферистам войти в доверие к женщине, ввести в заблуждение и похитить крупную сумму денег.

Уважаемые якутяне! Чтобы не стать жертвой̆ злоумышленников, соблюдайте простые правила:

Не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров;

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка, то перезванивайте по официальным номерам для уточнения информации;

Никому не сообщайте реквизиты банковских карт, CVC/CVV-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций и PIN-код.