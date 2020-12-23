Преподаватель АГИКИ рассказала о дизайн-коде

22 декабря Арктический государственный институт культуры и искусств принял участие в научно-образовательном консорциуме «Будущее арктической архитектуры в условиях динамики климата», который прошёл на площадке «Интерфакса».

В обсуждении приняли участие спикеры:

— руководитель проектов отдела регионального развития АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» Ирина КРАСНОПЕРОВА;

— заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Джемал СУРМАНИДЗЕ;

— декан факультета дизайна и рекламы Университета «Синергия» Татьяна АШУТОВА;

— председатель комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной Академии Архитектуры и Союза архитекторов Санкт-Петербурга, профессор Московского архитектурного института (государственная Академия), руководитель Центра «Исследований искусственной среды обитания в экстремальных условиях», МАРХИ Виталий ТРОШИН;

— кандидат архитектуры, заведующий кафедрой «Архитектура экстремальных сред», МАРХИ Сергей ГАЛЕЕВ;

— главный архитектор проектов, архитектурное бюро ASADOV Никита АСАДОВ;

— проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» Мария КНЯЗЕВА;

— ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Александр ДОЛГОВ;

— кандидат искусствоведения, заведующий инновационно-творческой лабораторией «Школа Северного дизайна», УрГАХУ Светлана КРАВЧУК;

— кандидат архитектуры, заведующая кафедрой землеустройства и ландшафтной архитектуры, Арктический государственный агротехнологический университет Айталина СТАРОСТИНА;

— доктор технических наук, директор инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Терентий КОРНИЛОВ;

— кандидат искусствоведения, доцент, член Союза художников России, заведующая кафедрой дизайна и дпи Арктического государственного института культуры и искусств Анна ПЕТРОВА;

— главный архитектор Якутии Ирина АЛЕКСЕЕВА

Интересное дополнение относительно геологических особенностей Арктической зоны сделал Виталий Трошин, участник консорциума и руководитель Центра «Исследований искусственной среды обитания в экстремальных условиях» МАРХИ. По его словам, деградирующая вечная мерзлота в Арктике осложняет процесс строительства, однако специалисты научились ставить устойчивые сооружения почти в любых условиях.

Проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» Мария Князева выразила мнение, что соблюдение принципов арктического дизайна – это основополагающий момент при любой трансформации арктической территории.

Наряду с остальными участниками приняла участие в круглом столе заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики Анна Петрова, представляющая Арктический государственный институт культуры и искусств. Анна Петрова рассказала о дизайн-коде села Бердигестях.

— «Мы занимаемся решением общих проблем, связанных с развитием архитектуры, строительства и дизайна в области Арктики. В 2019 году Арктическим государственным институтом культуры и искусств в коллаборации с центром компетенций «Letoyakutia» была проведена очень большая работа по разработке дизайн-кода для села Бердигестях. Сегодня дизайн-код – это не только определённый набор правил проектирования по вопросам физического развития местности. Именно дизайн-код определит, как будет выглядеть село, какие в нём визуальные коммуникации и символика, как будут развивать облик общественных пространств, улиц. Дизайн-код — это серьёзная, комплексная работа, которая выполнялась в течение нескольких месяцев. Это был первый пилотный проект в России и Республике Саха (Якутия), который стал примером разработки дизайн-кода для других населённых пунктов республики».

Также Анна Петрова отметила, что на основе дизайн-кода в селе Бердигестях сегодня уже построены сквер «Эйэ», пешеходный мост через реку Матта, автобусные остановки, навигационные элементы. А сам АГИКИ имеет опыт в разработке дизайн-кода и активно сотрудничает с сетью устойчивого развития дизайна, является членом-партнёром Университета Арктики, работает с управлением градостроительства и архитектуры республики.

Таким образом, в рамках круглого стола были обсуждены вопросы развития Арктической зоны. Спикеры рассказали о планах консорциума, о своих предложениях, которые можно внести в создаваемые специальные стандарты формирования комфортной городской среды арктических территорий, обсудили внедрение единого учебного модуля по Арктике в образовательные программы вузов.

Помимо этого участники круглого стола во время обсуждения подчеркнули, что при благоустройстве общественных территорий и строительстве новых сооружений в Артике необходимо учитывать не только экстремальные климатические условия, но и обеспечивать соблюдение всех экологических требований.

В частности, руководитель проектов отдела регионального развития АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» Ирина Красноперова рассказала, что сейчас Минвостокразвития и Минстрой России разрабатывают стандарты формирования городской среды для арктических городов России, которые будут учитывать не только климатические условия и потребности жителей региона, но и характер развития этих территорий.

Важным моментом в деятельности консорциума является подготовка специалистов, владеющих необходимыми компетенциями для Арктики – «арктическими компетенциями». Будет создана сетевая образовательная программа, общий модуль с дисциплинами арктической тематики. Таким образом, студенты вузов – членов консорциума получат общие знания от ведущих преподавателей страны и смогут участвовать в совместных проектах.

Татьяна Ашутова отметила, что в консорциум могут войти и другие вузы, а также специалисты в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна. Более того, рассматривается и международное взаимодействие.

Завершая обсуждение, Татьяна Ашутова добавила, что участники консорциума могли бы представить свои предложения в создаваемые стандарты. Для этого планируется провести научно-практическую конференцию в марте 2021 года и обобщить предложения вузов.